16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2640   EUR  88,1736  

Новости

Больше новостей
Кто из заместителей главы Сургута сохранит свою должность при Андрее Филатове?
Комментировать
0
Вы сделали прививку от коронавируса?
Комментировать
0
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?
Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?
Комментировать
1
Вы регистрируетесь в ГИС «Цифровое уведомление» на входе в кафе и в рестораны?
Комментировать
0
За 2020 год вы стали тратить в продуктовых магазинах...

больше 74.5%

меньше 5.6%

столько же 16.5%

не знаю 3.4%

Всего голосов: 267

Комментировать
0
Есть ли у Сургута туристический потенциал?

Да 24.5%

Нет 68.3%

Не знаю 7.2%

Всего голосов: 249

Комментировать
0
Больше опросов

Черный вторник

Однажды мы научимся уважать чужие труд и время, но не сегодня

Черный вторник
Кадр из мультфильма «Алиса в Стране чудес»

Сегодня у нас в редакции какой-то «черный вторник» – у меня и у двух моих коллег срывается редакционное задание. Конкретно меня не пустили в суд на рассмотрение дела, а участник заседания, который так рьяно приглашал прессу, не смог договориться с секретарем. Простоять впустую у входа минут 20 (а это еще не считая времени и денег на поездку туда и обратно), ловя на себе косые взгляды охранников – мало приятного, особенно если в голове постоянно крутятся мысли о том, что нужно успеть сделать за этот день.

Моим коллегам повезло немного больше хотя бы в том, что им не пришлось покидать редакцию – у одного спикер не пришел на эфир, а у второго человек отказался от встречи, запланированной неделю назад, для комментария по материалу. И, конечно же, всего этого можно было избежать, если бы нас заранее предупредили.

Выбирая профессию из сферы работы с людьми, я понимала, на какие риски иду. Далеко не каждый оказывается учтивым и предупреждает заранее о каких-то изменениях – пробки, разного рода форс-мажоры, да даже простая забывчивость может если не отметить встречу, то отложить на более поздний срок. А нам, журналистам, словно молодым кавалерам, приходится ждать «барышню», опаздывающую на свидание, в ущерб своему рабочему времени.

У нас тоже есть свои семьи, личные проблемы, иные рабочие обязанности. И, может быть это прозвучит нагло, но у нас нет большого желания переносить запланированное просто потому, что люди не ценят чужой труд. Пора бы уже начать относится к другим если не с уважением, то с пониманием того, что помимо вас есть миллион других, не менее важных вещей.


нравится (3) не нравится (4)
Сегодня в 12:53, просмотров: 339, комментариев: 5
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 13:14
Тема на злобу дня!
Нет той пунктуальности у людей. Не важен тут пол, национальность, даже вера. Просто забыли это слово. Если слово еще помнят, что обозначает - точно не знают.
Придешь в назначенное время, сиди жди. Не важно где, важен процесс.
Отмазка железная: пробки! Редко когда : забыл...
А ты сиди жди.. У моря погоды..
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:20
Не знать, что после таких праздников как «8 марта» наступает «черный вторник» и договариваться о встречах и делах в этот день, это моветон.
Флудер
не нравится
Сегодня в 13:40
Вы, возможно, ждёте комментарий типа: "Журналистика превратилась в сферу услуг, журналист сегодня подобен официанту: сиди и жди, пока хозяин определится с заказом"?
Но это прозвучит слишком грубо, хотя и есть в этом доля правды.
Видимо, ваши непришедшие гости рассуждают, что ВАМ опубликовать их мнение и внимание важнее, чем ИМ высказаться на региональной площадке. Если гости на самом деле такого уровня - ну, значит вам их и ловить, и ожидать в коридорах. А если нет - улыбнитесь, поблагодарите - и больше с ними не сотрудничайте.
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:49
А кто такая Кристина Савина? Я про такого журналиста не слышал.
Районный критик
не нравится
Сегодня в 16:18
ути бусинка. зачем этот блог обиды?
Показать все комментарии (5)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 5423
  2. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5057
  3. ​Каким увидел Сургут новый глава Андрей Филатов 2966
  4. Филатов может пошутить над собой — это хорошо. Но странно, что на инаугурацию не приехала Комарова 2949
  5. ​СибурТюменьГаз: Все уберем сегодня! 1318
  6. ​Сворачиваем Глобальную Сеть: Госдума планирует новые законы о защите цифрового суверенитета 994
  7. ​У главы Сургута новый зам. Да, это Артем Кириленко 776
  8. ​Россию на Евровидении-2021 представит Манижа 578
  9. ​Самое доступное жилье в России нашли в Югре 541
  10. ​В Нижневартовске произошел пожар в СТО, в гараже которой находилось 16 машин 515
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 6575
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 5423
  3. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5057
  4. ​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив 4998
  5. ​Медвежья услуга: экс-руководитель Пенсионного фонда в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела 4237
  6. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 4047
  7. ​В Югре ищут преступника, вознаграждение - 200 тысяч рублей // ОРИЕНТИРОВКА 3912
  8. ​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки 3884
  9. ​В новых микрорайонах Нижневартовска строят дороги 3425
  10. ​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись фура, грузовик, легковушка и полицейский УАЗ. Сообщается о погибшем 3360
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20607
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13626
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11989
  4. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10749
  5. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9057
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8498
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8020
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7962
  9. Югорчане наворовали газового конденсата на 730 тысяч рублей 7931
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7563

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика