Однажды мы научимся уважать чужие труд и время, но не сегодня

Сегодня у нас в редакции какой-то «черный вторник» – у меня и у двух моих коллег срывается редакционное задание. Конкретно меня не пустили в суд на рассмотрение дела, а участник заседания, который так рьяно приглашал прессу, не смог договориться с секретарем. Простоять впустую у входа минут 20 (а это еще не считая времени и денег на поездку туда и обратно), ловя на себе косые взгляды охранников – мало приятного, особенно если в голове постоянно крутятся мысли о том, что нужно успеть сделать за этот день.

Моим коллегам повезло немного больше хотя бы в том, что им не пришлось покидать редакцию – у одного спикер не пришел на эфир, а у второго человек отказался от встречи, запланированной неделю назад, для комментария по материалу. И, конечно же, всего этого можно было избежать, если бы нас заранее предупредили.

Выбирая профессию из сферы работы с людьми, я понимала, на какие риски иду. Далеко не каждый оказывается учтивым и предупреждает заранее о каких-то изменениях – пробки, разного рода форс-мажоры, да даже простая забывчивость может если не отметить встречу, то отложить на более поздний срок. А нам, журналистам, словно молодым кавалерам, приходится ждать «барышню», опаздывающую на свидание, в ущерб своему рабочему времени.

У нас тоже есть свои семьи, личные проблемы, иные рабочие обязанности. И, может быть это прозвучит нагло, но у нас нет большого желания переносить запланированное просто потому, что люди не ценят чужой труд. Пора бы уже начать относится к другим если не с уважением, то с пониманием того, что помимо вас есть миллион других, не менее важных вещей.