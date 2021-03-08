К 2028 году «Победа» планирует вытеснить «Аэрофлот» с большинства внутренних направлений

В минувшую пятницу «Победа» открыла продажи на рейсы из аэропорта Шереметьево. В тот же день состоялся пресс-брифинг, на котором генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков рассказал все подробности о том, как будет дальше развиваться лоукостер в соответствии со стратегией, согласно которой к 2028 «Победа» должна вытеснить «Аэрофлот» с большинства внутренних направлений, стать самой крупной авиакомпанией России и перевозить 55-65 млн. пассажиров в год. Приготовьтесь: текст большой, но интересный.

По итогам 2021 года «Победа» планирует вырасти в полтора раза относительно 2020-го и перевезти 13,5 млн. пассажиров (против 9,1 млн годом ранее и 10,3 млн в 2019 году). Из них более 1,5 млн человек будет перевезено через аэропорт Шереметьево, где создается большая база: в частности, здесь будет работать 300 бортпроводников и 140 пилотов (суммарное количество КВС и вторых пилотов). «Часть пилотов может перейти из группы “Аэрофлот”, хотя там нет профицита, но наши двери открыты. Мы набираем и из других компаний, берем и из училищ. А вот бортпроводников мы обучаем сами с нуля в своём Учебном центре, поэтому сейчас открыли набор для всех желающих получить эту профессию», – прокомментировал Андрей Калмыков.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков работает бортпроводником

«Победе» предстоит перенастроить все планирование экипажей для того, чтобы пилоты и бортпроводники, живущие на севере Москвы, летали из Шереметьево и возвращались туда, чтобы им было удобно, а живущие на юге – летали из аэропорта Внуково. При этом, поскольку «Победа» работает не по хабовой модели, самим самолетам необязательно каждый раз будет возвращаться именно в Шереметьево. Самолет может летать и по W-схеме, и по треугольнику.

К маю, когда начнутся полеты, в Шереметьево будет забазировано 4 самолета. Всего в 2021 году лоукостер получит 10 самолетов Boeing 737-800 из-под «Аэрофлота», они будут полностью переконфигурированы под стандарты «Победы», то есть, салоны на 189 пассажиров эконом-класса (предельная вместимость по Exit Limit для этого типа) с неоткидывающимися креслами, без кухонь и гардеробов. Два самолета уже перекрашены и находятся в процессе перекомпоновки.

В 2022 году темпы поступления воздушных судов из парка «Аэрофлота» будут более чем удвоены – придут еще 24 машины. При этом действующий контракт на поставку Boeing 737 MAX не отменен. «Если их сертифицируют в РФ, если они будут признаны безопасными в России, при выполнении ряда других условий, будем получать, если нет, не будем получать», – сказал г-н Калмыков.

Важнейший момент касается ручной клади при пересадке между рейсами «Аэрофлота» и «Победы». Нормы у лоукостера меньше (36х30х27), чем у нацпера (55х40х25), поэтому все, что не помещается в калибратор, нужно будет на рейсе «Победы» сдать в багажный отсек. Получается, что если первый сегмент у вас на «Аэрофлоте», то сначала вы берете ручную кладь в салон, а потом в Шереметьево сдаете в багаж. Если же первый сегмент у вас на «Победе», то вы сразу сдаете свой Cabin Size в багаж и получаете его только в аэропорту назначения. Теоретически доплачивать за такую перевозку будет не нужно: «Если тариф «Аэрофлота» будут включать провоз такой ручной клади, то в «Победе», конечно, ничего доплачивать не нужно будет», – заявил г-н Калмыков. Но в данном случае он имеет в виду тарифы «Аэрофлота» со включенным багажом: как сообщили в пресс-службе нацпера, если тариф безбагажный, то на «Победном» сегменте придется доплачивать за багаж.

Знаменитый калибратор «Победы»

Калмыков также пообещал, что средняя цена на рейсах «Победы» из Шереметьево будет существенно ниже, чем цены «Аэрофлота» сейчас на этих направлениях. «Это главная цель, которая ставилась в стратегии. В стратегии было заложение снижение цены на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена. С тех пор цены упали на 30% и даже больше. Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности», – заявил гендиректор «Победы». «Все тарифы из Шереметьево будут строиться точно по такому же принципу, что из Внуково, – у нас динамическое ценообразование, все будет зависеть от баланса спроса и предложения. Ценообразование не имеет никакого отношения к себестоимости. Но и в одном, и в другом аэропорту мы сохраняем минимальные тарифы – 499-999 руб.», – добавил он.

Важно, что «Аэрофлот» с мая будет продавать не только сквозные тарифы с пересадкой на собственные рейсы, но и отдельно на рейсы, которые выполняются только «Победой». То есть, один и тот же билет можно будет купить как у «Победы», так и у «Аэрофлота». Последний, естественно, будет дороже, зато вы получите возможность провезти ручную кладь большего размера (в багаже), заработать мили, а также реализовать привилегии по программе «Аэрофлот Бонус», например, доступ в бизнес-залы и места повышенной комфортности. Интересно будет решен вопрос с бизнес-классом. Он будет продаваться только на стыковочных рейсах, где есть сегмент «Аэрофлота» с соответствующим салоном. При пересадке на «Победу» будет организован так называемый «евробизнес», то есть, вас посадят на первые ряды, а в каждом блоке из трех кресел среднее будет заблокировано. Но кормить по стандартам бизнес-класса не будут: из еды на борту только вода.

Сзади только холодная вода, а спереди есть горячая, так что хоть чай с собой возьмите, хоть дошик

Аэропорт Шереметьево гарантировал «Победе» то же минимальное время оборота в 25 минут, поэтому «Победа» планирует обеспечить здесь такой же высокий налет, как и ранее: напомним, среднесуточный налет на списочное воздушное судно превышает 13 часов против 3,9 у «Аэрофлота» (данные за ноябрь 2020 года по 47 самолетам) или 10 в доковидный февраль 2020-го. Чтобы обеспечить налет, ночью шереметьевские самолеты будут летать на востоке страны. При этом важно понимать, что лоукостер вообще не рассматривает уход из Внукова. Все имеющиеся сейчас 34 самолета продолжат базироваться именно в аэропорту Внуково. Более того, практически все направления «Победы» из двух московских аэропортов будут дублироваться, то есть, она будет летать, например, и по маршруту Внуково-Пермь (существующий), и по маршруту Шереметьево-Пермь (новый, бывший «Аэрофлотовский»). Исключений немного – например, это Шереметьево-Барнаул, из Внукова туда рейсов нет.

То есть, из многих российских регионов «Победа» будет летать одновременно в два московских аэропорта, что весьма привлекательно для деловых путешественников: в зависимости от того, в какую часть столицы им нужно попасть, они смогут выбрать тот или иной рейс. Такое практиковали в прошлом «Уральские авиалинии», летавшие в Домодедово и Шереметьево, а также «Россия», выполнявшая в былые годы рейсы во все три московских аэропорта и предоставлявшая даже бесплатный билет на «Аэроэкспресс». «Аэрофлот» же с большинства новых шереметьевских направлений «Победы» уйдет и продолжит летать лишь в Екатеринбург, Сочи и Анталию. Так что выбор у желающих прилететь в Шереметьево будет чаще всего между «Победой» и «Победой», «Победой» и «Россией» или «Победой» и Nordwind.

Опубликовано с разрешения редакции портала FrequentFlyers.ru