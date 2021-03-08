Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с 8 Марта

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!

8 Марта – прекрасный повод еще раз высказать нашим мамам, женам, дочерям, сестрам, коллегам, друзьям свое восхищение, поблагодарить за добро, заботу, красоту, умение вселить уверенность в тех, кто рядом. Вам удаётся сочетать трудолюбие, профессионализм, умение достигать поставленных целей и чуткость, сердечность, способность делать жизнь вокруг светлее и добрее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, хороших новостей и приятных событий! Пусть этот и последующие дни дарят вам яркие эмоции, больше поводов для улыбок, внимание и любовь близких! С праздником!