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​Вас часто называют слабым полом, однако это не так

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с 8 Марта

​Вас часто называют слабым полом, однако это не так

Сегодня мы отмечаем Международный женский день.

За время своего существования этот праздник сильно изменился. Однако его основой и главной причиной всё так же являетесь вы, дорогие наши женщины.

Вас часто называют слабым полом, однако это не так. Вы работаете, воспитываете детей, занимаетесь домашними заботами, при этом всем делаете нашу жизнь - жизнь мужчин краше и приятнее. На такую половину человечества нам мужчинам очень часто приходится равняться.

Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником, днем весны, днем любви, доброты, нежности, внимания. Будьте счастливы, успешны, любимы и надежно защищены.

С праздником вас!


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Сегодня в 10:02, просмотров: 173, комментариев: 0
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