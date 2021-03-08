Председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с 8 Марта

Милые, дорогие дамы!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем – 8 марта!

Этот весенний праздник наполнен самыми позитивными, теплыми и яркими эмоциями. Все потому, что самое доброе и светлое в нашей жизни – от женщин. Вы бережно храните семейный очаг и традиции, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессии и в общественной деятельности. Вы на все находите время, оставаясь элегантными, обаятельными и нежными. Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские заботы, но вы с ними достойно справляетесь.

Мы, мужчины, не перестаем гордиться вами, всегда готовы прийти на помощь, окружить вниманием и заботой. Делать всё, чтобы вы чаще улыбались и радовались! Вы - источник вдохновения для всех наших свершений и побед.

Спасибо за то, что преображаете наш мир, наполняете его светом и гармонией, яркими красками!

Желаю вам успехов, душевного тепла и весеннего настроения! Пусть в вашей жизни всегда гармонично сочетаются любовь, семья и карьера.