Депутат думы Югры Ирина Урванцева поздравляет с 8 Марта

Милые дамы! Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником!

Международный женский день ассоциируется с глобальным событием – сменой времен года. Это начало долгожданного периода, когда оживает природа. Появляется энергия и вдохновение, мы увереннее планируем и мечтаем, ставим смелые цели и решительнее действуем. Такой удивительный импульс, рожденный приходом весны, способна воплотить женщина в любое время года. Та самая погода в доме подвластна исключительно хранительнице очага. И это благодаря уникальному сочетанию женских качеств, такому как сила духа и мягкость характера, уверенность и кротость, профессионализм и материнство, активность и умиротворение.

Присоединюсь к словам президента Владимира Путина, которые точно описывают героинь 8 марта: «Достигать успехов - в характере наших женщин».

Пусть каждый день приносит радостные события, добрые мысли и любовь близких.

Будьте счастливы!