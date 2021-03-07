Листовки с заманчивыми предложениями работы заполнили Сургут. Куда по ним можно устроиться?

В 2020 году за время пандемии только в Сургуте число безработных выросло в 24 раза. При хорошем раскладе сейчас сложно, но можно прожить на пособие: максимальная сумма выплат — около 18 тысяч рублей. Однако минимум, который могут получить безработные граждане, равен 2 250 рублям. Это более реальная сумма, и существовать на эти деньги в современных условиях невозможно.

Найти работу по объявлению

От отчаяния люди идут порой на крайние меры. Может быть, искать работу по объявлению с листовки не очень разумно и не каждый сегодня до такого додумается, однако корреспонденты siapress.ru решили выяснить, что представляют собой эти предложения о работе.

Некоторое время все номера с собранных нами по городу листовок были заблокированы. Правоохранительные органы работают оперативно, решили мы, однако спустя некоторое время «работодатели» вновь стали доступны — нам удалось дозвониться и записаться на собеседование в офис на Энергетиков.

Первое впечатление: кабинет весьма неплохо обставлен, качественная мебель, люди шастают туда-сюда, создавая видимость работы. Нам предложили заполнить стандартную анкету, после чего по ней стали опрашивать.

«Мне задали несколько вопросов об образовании, опыте и всему прочему. Сама собеседница довольно размыто рассказала о компании и обязанностях, а в конце монолога подытожила: «Раз у вас нет вопросов, наше собеседование окончено». Но вопросы у меня, конечно, были», — делится один из «претендентов на работу», мой коллега по редакции.

Что нам удалось выяснить о компании: она работает в сфере торговли, ассортимент продукции обширный — от продуктов до оргтехники; в обязанности входит работа с клиентами по входящим звонкам, оформление документации, вторая ступень — участие в подборе персонала. Эта фраза и раскрыла, с чем мы имеем дело, — конечно, классическая сетевуха. «У нас открываются еще два офиса в городе Сочи. Часть сотрудников уже компетентные, обученные, они туда переезжают. Сейчас набираем новых», — так объяснила набор новеньких собеседница.

Сетевуха классическая

Понятие «Сетевой маркетинг» наверно знакомо каждому, но на всякий случай поясню. Это система реализации товаров и услуг от производителя к покупателю, которая осуществляются посредством рекомендаций от человека к человеку; такое определение приводит портал bishelp.ru.

Как правило, бизнес-план мотивирует дистрибьюторов по нескольким направлениям:

а) потреблять продукцию самим;

б) продавать товар покупателям;

в) создавать сеть предпринимателей.

В отличие от незаконной финансовой пирамиды, в основе многоуровневого маркетинга лежит реальный продукт и продажи. Однако шансы заработать в таких компаниях наверняка меньше, чем вероятность потратить свои последние сбережения на то, чтобы влиться в систему и помочь заработать другим.

Что нас смутило во время собеседования, так это размытые представления о самой компании, обязанностях и оплате труда. К тому же наша собеседница волновалась так, что выглядело, будто она сама только приступила ко «второму этапу» и занялась набором персонала. А нервный тик ее правого глаза отпечатался тушью на коже и в сознании корреспондента.

Позже нам удалось дозвониться по другому номеру и записаться еще на одно собеседование. На этот раз нас пригласили в офис на Мира. Стиль общения и порядок телефонного диалога недвусмысленно указывали на то, что это одна и та же пластинка, — тратить время на «поиски работы» больше не хотелось.

Не мошенничество

Надо признать: такие вакансии не являются фактом мошенничества. Работу в этих конторах получить можно; заработать — вряд ли. Об этом свидетельствует одна из сургутянок, которая в красках описала нам общение с рекрутерами — пришла, кстати, по объявлению не на подъездной двери, а на крупном сервисе по поиску работы.

«К моему удивлению, на собеседование я пришла не одна, — говорит Елена. — Там были десятки людей, что, естественно, сразу насторожило. Выяснилось, что все пришедшие откликнулись на самые разные вакансии: там были помощники юриста, помощники руководителя, кассиры, водители, продавцы, преподаватели. Те, кто выходил после собеседования, рассказывал, что это какая-то торговая компания, которая ищет распространителей. Оказалось, что она занимается сетевым маркетингом и «втюхиванием» товаров народного потребления доверчивым согражданам, а название ей «Тиенс». Пообещали, что продавать ничего не придется, а с моим упорством и пробивным характером не за горами и заработок в 300 тысяч рублей и свой бизнес». Самое забавное обнаружилось позже: оказалось, что мама нашей героини десяток лет назад тоже попала на собеседование в эту же компанию. В стабильности фирме не откажешь.

По официальным данным УМВД, в 2020 пострадавших от работодателей-мошенников в Сургуте нет. Однако уже в этом году произошел один такой случай: «В феврале 2021 года в УМВД России по г. Сургуту обратился мужчина 1989 года рождения, который планировал улучшить свое финансовое положением путем дополнительного заработка, осуществляя эскорт-услуги состоятельным женщинам. В результате он лишился порядка 11 тысяч рублей, оплачивая комиссионные услуги агентства и страховки. По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». Выискать такую вакансию и попасться на уловку мошенника наверняка непросто.

Оставьте в покое заборы

Можно ли заработать, являясь частью МЛМ (Multi Level Marketing), — вопрос по-прежнему открытый. У нашей истории есть и другая сторона, которая дурно пахнет. Все участники сетевухи, или так называемые распространители должны как-то набирать себе команду. И один из самых дешевых и действенных, по мнению этих нанимателей, способов — напечатать листовки и расклеить по всему городу. Остановки, заборы строек и частных домов, фонарные столбы, деревья — все заполонили эти объявления. Поскольку они портят эстетический облик города, сама расклейка объявлений является незаконной.

Этот вопрос корреспонденту siapress.ru подробно разъяснили в контрольном управлении администрации Сургута. «За расклейку объявлений ответственность предусмотрена статьей 23 окружного закона №102 об административных правонарушениях. Она так и называется «Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также рисунков и надписей вне установленных для этих целей мест». Если, например, участковый поймает за руку расклейщика объявлений, в этом случае можно предъявить обвинение. У нас такое было на Строителе, когда «ярмаркой» весь город облепили. Тогда во время рейда по выявлению нарушителей масочного режима увидели, как студенты расклеивали листовки. Сотрудники полиции на месте их опросили, составили протокол. В этом и вся сложность, что ловить нужно сразу», — пояснил начальник отдела административного контроля администрации города Максим Салий.

Как выяснилось, департамент городского хозяйства проводит специальные рейды по устранению таких объявлений. Но очистить от них весь город едва ли представляется возможным. Зато собственникам частных остановочных павильонов выписывают предписания и штрафы за вовремя неубранные листовки. С такой историей столкнулась предприниматель Елена Аксенова: «У нас есть дворник, который все всегда чисто убирает — это реально так. Мы все контролируем. Но бывает так, что плакат наклеят или еще что-нибудь. Мы же не можем там круглосуточно находиться. За это нас на комиссии в конце 2020 года чуть не оштрафовали, но мы просто предписанием отделались. Обидно, что городские остановки находятся в ужасном состоянии, но на это никто внимание не обращает, а предпринимателям приходится платить».

Штраф — тому, кто под руку попадется

И хотя в полиции нам пояснили, что ни предприниматели, ни обычные граждане, на чьей собственности размещены листовки, не должны нести ответственность за действия третьих лиц, карающая рука правосудия достает именно их — а не тех, кто рекламирует себя таким варварским способом. За ненадлежащее содержание остановочного павильона штраф для владельца составляет от полутора до пяти тысяч рублей. Для предпринимателя, у которого есть еще множество обязательств в части уборки снега с территории, обеспечения видеонаблюдения и поддержания в рабочем состоянии электронного табло, отображающего время прибытия транспорта, это лишние траты. При всем этом искать самого нарушителя никто не будет. Проще в этом случае оплатить штраф и забыть.

«Сотрудники полиции проверку нарушений законодательства о рекламе проводят только в случае обращения или сообщения граждан о данных правонарушениях. В 2020 году в ДЧ УМВД России по г. Сургуту поступило два сообщения, связанные с расклейкой листовок-объявлений. Факты не нашли своего подтверждения, приняты решения о приобщении материалов в номенклатурные дела, в связи с отсутствием какого-либо правонарушения», – ответили на запрос siapress.ru в полиции Сургута. Это значит, что, если за руку не пойман, — не нарушал. А если владелец, к примеру, частного павильона вовремя не убрал — ему и отвечать, получается.

Несколько лет назад администрация города обещала обеспечить заборным рекламодателям веселую жизнь, настроив автодозвон по опубликованным телефонам — так, чтобы ни один абонент не мог пробиться на вечно занятую линию. Решение, такое понятное и действенное, довольно быстро утонуло в рутине и объяснениях о технических сложностях «веселой жизни». Блокировать номера абонентов дозволено только сотрудникам правоохранительных органов.

Ситуация абсурдная, схожая с анекдотом, в котором человек, потерявший ночью пуговицу, ищет ее не там, где обронил, а там, где светит лампа фонаря. С одной только разницей: он-то свою пуговицу не найдет, а штраф ответчика настигнет. Правда, не того, кто виновен. Но это уже частности.

Вывод один: листовки — это зло, как бумажку ни крути… И город засоряют, и отчаявшихся людей на сомнительную работу зазывают. И бог знает, какого еще содержания объявления можно найти. Тем не менее побороть складывавшийся десятилетиями феномен листовок выходит не под силу ни органам власти, ни правоохранителям. Остается только ждать, когда он сам себя изживет, а люди прекратят заниматься чепухой. В конце концов, сегодня всю информацию — нужную и не очень — можно найти в интернете. Хлама там тоже предостаточно, но он хотя бы глаза не мозолит.