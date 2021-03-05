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​Ничего святого!

История о том, как поход в суд по работе сделал меня жертвой карманницы

​Ничего святого!
Фото: pixabay.com

Началось все с того, что я отправилась в городской суд по редакционному заданию. Но, к моему сожалению, или к счастью, в нем я никогда не бывала. А вот с Сургутским районным судом дело имела. Прибыв на место, я поняла, что перепутала адрес. Времени мало. До заседания 15 минут.

Благо, таксист хороший попался и быстро домчал меня к нужному адресу после того, как я поделилась с ним своей глупой бедой. Он посочувствовал: «Тяжелая у вас работа». Но легкой работы и не бывает, ответила я.

Насколько веселой, непредсказуемой и опасной бывает работа журналиста я в очередной раз убедилась, уже зайдя в здание Сургутского горсуда. На проходной выкладываем из кармана все металлическое: ключи, телефон, всякую мелочь. Осмотр сумки, фотоаппарат покажи им. Да еще и огромная очередь давит морально – не хочется никого задерживать. У людей может горе, по судам таскаются. Но, пройдя фейсконтроль, через несколько минут я уже сама стала жертвой одной из таких горем убитых дам. У меня пропал телефон.

В этой суматохе я сама могла запросто забыть его на столе возле рамки металлодетектора. Подставила человека, спровоцировав искушение. Через несколько минут, обнаружив пропажу, я вернулась к парадному входу, но охрана сообщила, что женщина, которая забрала якобы «свой» телефон, направилась в 519 кабинет. Я подошла к нему и встала прямо перед дамочкой, сидящей возле двери. Она нервно что-то прятала в сумку, закрывая ее. Я выпалила как есть: «Охрана сказала, что мой телефон забрала женщина и пошла в 519», – параллельно на подсознательном уровне улавливая сигналы ее подозрительного поведения, но женщина встала и хотела уйти. Когда злоумышленница услышала, что я пришла в 519 именно за своим телефоном, видимо, поняла, что бежать ей некуда, и достала из сумки присвоенный мобильный, вручив его мне. Я зачем-то сказала: «Спасибо». С сарказмом, конечно, но все же это звучало странно…

Находясь в ожидании суда на одном этаже, мы еще перекидывались взглядами. И меня трясло от этой наглости. Надеюсь, героиня, ты это прочтешь, и станет тебе хоть немного стыдно!


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Сегодня в 13:13, просмотров: 202, комментариев: 4
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:45
здание суда в сургуте давит буквально всем - ужасающее состояние и коридоров, и залов заседаний, отсутствие какой-либо необходимой информации в приличном виде.

Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:50
Юля, у Вас просто обалденные истории в жизни! Одна обалдительнее другой. То по заданию редакции собаки покусают, то карманники обчистят. В следующей серии - похищение инопланетянами?
Алёна Кожевова Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:51
Собаку кусали не ее, а меня) Но это не отменят того факта, что журналистам порой трудновато приходится на редзаданиях)
Ю.H. Алёна Кожевова
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Сегодня в 14:11
Тяжеловато, как говорит Дмитрий Маликов.

Игорь, ну ведь вам интересно читать? Вот и прекрасно.

P.S. И специально для вас добавлю в этот комментарий Навального.
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