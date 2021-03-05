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​Сермяжная вера начальству

Почему россияне не спешат прививаться от коронавируса

​Сермяжная вера начальству
Фото pnp.ru

Вакцинация от коронавируса в России идет, мягко говоря, со скрипом. По словам Владимира Путина, необходимые для выработки иммунитета две дозы получили два миллиона наших сограждан, еще два миллиона находятся в ожидании второго укола. То есть 1,4 процента привились полноценно, еще 1,4 процента в процессе. Меньше трех в сумме. По другим данным, речь идет о 5,2 миллионах привитых, но это все равно очень мало. В США это число достигает 76 миллионов, в Великобритании – 21 миллион, в Израиле так вообще 8,2 миллиона из примерно 9 миллионов граждан.

При этом Россия – страна, в которой изобретена хорошая и признанная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». Она поднята на щит самим президентом и, по его словам, является гордостью страны наравне с первым полетом человека в космос.

Противоречивы данные о доступности вакцин в России. Некоторые говорят, что люди неделями ждут в очередях, чтобы поставить укол, а некоторые – что бывают ситуации, когда препарат есть в наличии, но народ не проявляет рвения. Думаю, что от региона к региону возможны обе эти ситуации.

Но самая главная цифра, которая объясняет происходящее, как мне кажется – это 64 процента россиян, уверенных в том, что коронавирус – это фактически биологическое оружие, искусственно выведенное в каких-то лабораториях. И тут я хочу передать большой привет российской пропаганде, которая годами и десятилетиями воспитывала у своей многомиллионной аудитории конспирологическое сознание.

Его главная черта, напомню – это вера в присутствие некоей (чаще – злой) воли и замысла в каждом событии. Ничего не бывает просто так. Есть могущественные силы, которые подчиняют себе ход вещей и пытаются захватить мир (особенно, бескрайнюю Россию с ее великими территориями и ресурсами).

На первый взгляд чисто политическая конструкция мирового заговора против России не должна было повлиять на веру наших сограждан в величие собственной вакцины. Но конспирология редко останавливается на достигнутом. Если человек поверил, что злые масоны, жидо-либералы и евро-рептилоиды стремятся захватить нашу страну, то он с более высокой долей вероятности поверит во многое другое. Например – в гипотезу, что коронавирус выведен в секретных лабораториях, чтобы вызвать глобальный кризис, после чего на сцену выйдут «спасители» с некоей вакциной, которая, будучи введенной в тело человека, сделает его биороботом, подчиненным мировому правительству.

Тут еще играет роль своеобразная «сермяжная вера» россиян в свое руководство. Вы же замечали много раз, что народ, который вроде как единым порывом поддерживает президента, партию и правительство, массово бросается скупать соль и спички, если начальство внезапно скажет что-то типа: «Да нет, не будет у нас никакого дефицита».

Складывается ощущение, что с вакциной происходит примерно то же самое. Вроде из всех утюгов идут призывы прививаться, и вроде на всех уровнях, в том числе, международном, качество российского препарата подтверждено, но в лучшем случае пять миллионов откликнулись. Наверное, кто-то хочет, но не может дождаться своей очереди. Но, например, в двенадцатимиллионной Москве вакцина доступна везде – не то, что в любой больнице, чуть ли не у метро или в торговом центре можно уколоться. И народ как-то не штурмует прививочные пункты. Потому что не верит. Привык не верить.

Ну и плюс, конечно, очень сильно влияет тот факт, что Владимир Путин либо не привился, либо не заявил об этом публично. Хотя многие мировые лидеры именно таким способом успешно популяризируют вакцинацию.

В общем. Лично я считаю, что здоровым и молодым людям не просто можно, но и нужно пройти вакцинацию от коронавируса. Старшему поколению и обладателям разных хронических болезней – нужно консультироваться с врачами, и тогда принимать для себя решение. Сам я переболел, поэтому пока не спешу, но через некоторое время обязательно сделаю прививку. Чего и вам желаю.

Разум восторжествует.

А тем, кто пестует в россиянах веру в теории заговора – пусть будет стыдно. За то, что они косвенно повлияли на наших соотечественников и их желание прививаться хорошей отечественной вакциной.


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Сегодня в 13:15, просмотров: 236, комментариев: 0
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