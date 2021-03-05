Скопинского маньяка покажут по ТВ?!

Скопинский маньяк Мохов, четыре года державший взаперти и насиловавший двух девушек, в начале марта вышел из тюрьмы.
Отсидел 17 лет — и «на свободу с чистой совестью»?
Не знаю и не хочу знать, что там у него с совестью, — более интересно другое.
С каким интересом должны читать новости о радостном событии в жизни Мохова родители сегодняшних подростков?
С какой стати государственное информационное агентство РИА Новости публикует видеорепортаж с Октябрьской улицы в Скопине, куда должен был прибыть экс-зэк? Это значимая личность? Герой? Лидер общественного мнения?
Кстати, о лидерах и героях. Если мы решили, что новостью о выходе маньяка на свободу пробито очередное дно, вот еще одна любопытная информация: под данным LIFE, домой Мохов действительно не попал, а поехал в Москву.
Куда ж еще? На ток-шоу!
Естественно, не бесплатно: по информации «Комсомольской правды», за участие в одной из телевизионных говорилен (в какой, неизвестно), он получит до трех миллионов рублей.
И это уже не пробивание дна, а терминальная стадия разложения телевидения. Стадия, при которой всех причастных к ожидающемуся появлению нового скандального героя на экранах следует немедленно отправить туда, откуда этот герой только что вышел. За нанесение непоправимого ущерба психике уважаемых телезрителей.
Клоуны.