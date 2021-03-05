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​Маньяк-ТВ

Скопинского маньяка покажут по ТВ?!

​Маньяк-ТВ
Скрин: YouTube / Криминальная Россия

Скопинский маньяк Мохов, четыре года державший взаперти и насиловавший двух девушек, в начале марта вышел из тюрьмы.

Отсидел 17 лет — и «на свободу с чистой совестью»?

Не знаю и не хочу знать, что там у него с совестью, — более интересно другое.

Как себя чувствует наша пенитенциарная система, распростившаяся с таким ценным экземпляром (тут же нарушившим условия надзора, не встав на учет по месту жительства) — и в то же время упрятавшая в одну из самых жестких колоний, с ярлыком «Склонен к побегу» (!!!) добровольно сдавшегося в лапы правосудия Навального?

С каким интересом должны читать новости о радостном событии в жизни Мохова родители сегодняшних подростков?

С какой стати государственное информационное агентство РИА Новости публикует видеорепортаж с Октябрьской улицы в Скопине, куда должен был прибыть экс-зэк? Это значимая личность? Герой? Лидер общественного мнения?

Кстати, о лидерах и героях. Если мы решили, что новостью о выходе маньяка на свободу пробито очередное дно, вот еще одна любопытная информация: под данным LIFE, домой Мохов действительно не попал, а поехал в Москву.

Куда ж еще? На ток-шоу!

Естественно, не бесплатно: по информации «Комсомольской правды», за участие в одной из телевизионных говорилен (в какой, неизвестно), он получит до трех миллионов рублей.

И это уже не пробивание дна, а терминальная стадия разложения телевидения. Стадия, при которой всех причастных к ожидающемуся появлению нового скандального героя на экранах следует немедленно отправить туда, откуда этот герой только что вышел. За нанесение непоправимого ущерба психике уважаемых телезрителей.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 255, комментариев: 4
Комментарии:
Светлана Могилдан
не нравится
Сегодня в 13:27
Наткнулась тоже на днях на эту инфу. Шевелятся волосы на голове даже те, которые еще не успели вырасти.... А что чувствуют те девочки (уже женщины) с навсегда искалеченными судьбами? Что чувствуют их близкие люди? Им давали по несколько миллионов рублей, чтобы хоть как-то компенсировать то, что никогда не исправить?
Клоуны.
Ю.H. Светлана Могилдан
не нравится
Сегодня в 13:30
Я полагаю, что эти девушки тоже получили приглашение на ток-шоу. Степень бесстыдности и цинизма ТВ такова, что представить себе очную ставку в духе программы "Жди меня" не составляет никакого труда.
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:38
А при чём тут Навалный? Что вы этого козла пихаете во все щели?
хаски из Аляски Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:54
Подойди, Игорек, к зеркалу. Ближе. Еще ближе! Ну как отражение? Козлом не попахивает?))
И этот человек подавал документы на кресло мэра. Упаси, боже!
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