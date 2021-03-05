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​Чтобы не оставалось кривотолков на тему «Лучше бы мы сдались...»

Ответ на публикацию о выставке «Память поколений» в историческом парке «Россия — моя история. Югра»

​Чтобы не оставалось кривотолков на тему «Лучше бы мы сдались...»
Фото: vk.com

Уважаемые читатели, размышляющие о ценности выставки «Память поколений» исключительно на основании материала Данилы Панченко! Судя по его материалу, выставка произвела впечатление на автора и количество плюсов восприятия все-таки больше, чем минусов (при этом два из четырех минусов скорее технического плана, нежели эстетического).

Вы акцентировались на пазлах, но это всего лишь одна тачпанель из 56 задействованных в выставке. Аудиогид выставки — почти два часа, дети до 12 лет устают от любой экскурсии минут через 25-30 (проверено практикой), и такие инструменты позволяют занять ребенка интерактивом, пока родители погружаются в более серьезный материал.

Подбор материала сделан тщательно. Чтобы не оставалось кривотолков на тему «Лучше бы мы сдались...» Четкий разбор плана «Ост», подкрепленный копиями документов, иллюстрациями, кадрами хроники и цитатами нацистских лидеров не оставляют сомнений в ценности Победы, масштабе подвига и трагедии многонационального советского народа. Это не фильм, это другой способ восприятия, рассчитанный на совершенно разные возрастные группы.

За один раз вы не сможете посмотреть и прочитать все. При этом учтите, выставка «Память Поколений» — это всего лишь пятая часть всей экспозиции исторического парка.

Сомнения для образованного человека — это естественное состояние. Но призываю выносить суждения о событии только после посещения. Не стоит вставать в ряды спорщиков «слышал звон...» 80-го уровня. До сих пор жива легенда, что на siapress.ru комментируют интеллигентные люди. Всем доброго здоровья!

Комментарий к материалу «У меня на это пять причин»


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 11:33, просмотров: 144, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:32
дети устают от любого насильного впаривания информации

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