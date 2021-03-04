Часть функций государства давно забрали общественники — справедливо ли?

Сегодня почти из каждого утюга доносятся слова «Начни с себя» — когда слышат о том, что людей не устраивает нынешняя власть.

Маленькие зарплаты? Начни с себя и работай больше!

В подъезде собралась пьяная компания? Начни с себя и собери мужиков по лестничной клетке.

Не нравится, что двор завалило снегом? Начни с себя и возьми лопату.

Это все, конечно, хорошо… было в Советском Союзе, когда государство позиционировалось как коммунистическое, где народ един, все равны — равны своей бедности и не было другого выхода кроме как самим облагораживать дворовую территорию, самим организовываться в ДНД, выходить и гонять шпану из подъездов. Но за окном уже XXI век, Российская Федерация имеет статус правового государства, где порядок законов должен быть превыше всего, следовательно, и государство должно выполнять свои функции.

Но выполняет ли?

Первые заметные примеры гражданской консолидации проявились в 2010 году, когда во время сильных лесных пожаров выяснилось, что государственная машина на борьбу с чрезвычайными ситуациями просто неспособна. Появились волонтеры, сформировавшиеся в организации, и процесс пошел эффективно, — так, как должен был быть организован государством.

Сегодня добровольческие отряды (например, Liza Alert и вертолетно-поисковая компания «Ангел») в любое время дня и ночи готовы отправиться на поиски человека и даже ради этого поднимают вертолет: это нонсенс для современной России.

Общественные движения действуют и сегодня, вот только несколько названий навскидку: «Стопхам», «Синие ведерки», «ОВД-Инфо» — они разные, но их объединяет, по сути, заместительная функция: они созданы для защиты правопорядка, — того, чем должно заниматься именно государство.

Так отголосок эха советской эпохи перекочевал в сознание людей — и продолжает активно развиваться: все больше граждан ежедневно начинают «начинать с себя». Для развития гражданского общества это хорошо. Но что же с государством? Часть его функций фактически взяли на себя общественники — при этом налоги платятся не им, а именно государству, которое по-своему ими распоряжается — там долг условной Кубе простили, тут Лукашенко кредитом поддержали, здесь на встрече с населением вздохнули — денег нет, но вы держитесь…

Так вот и держимся — начав с себя.