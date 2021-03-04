Стоит ли идти на выставку «Память поколений» в Сургуте? Взвешиваем все за и против

Итак, стоит ли идти на выставку «Память поколений» в Сургуте?

Если вкратце…

Плюсы:

- Много информации в удобной форме, в том числе о картинах.

- Обилие игр и визуального контента для детей.

- Идея деления картин на эпохи — интереснее, чем может показаться.

- Наличие картин из коллекций музеев Югры.

- Большая интерактивная книга о югорских поисковых отрядах.

Минусы:

- Проекторы уничтожают качество картин.

- Эффект анимации полотен скорее отвлекает.

- Некоторые игры неуместны.

- Актуальна проблема с листанием текстов на сенсорных экранах.

А теперь — подробности.

В историческом парке «Россия — моя история» в Сургуте вторую неделю работает выставка «Память поколений». Посетителей ждет свыше 200 оцифрованных картин о Великой Отечественной войне, многие из которых анимированы. Выставка рассчитана не только на взрослых, но и на детей с 12 лет. Для последних здесь есть множество викторин, интерактивных игр и сенсорных стендов.

Почему проект заслуживает внимания? И в чем очевидные промашки его авторов?

Выставка состоит из восьми залов, картины проецируются на стены и дублируются на сенсорных ЖК-экранах. В некоторых залах имеется звуковое сопровождение — голос диктора или звуковые эффекты. Есть проекторы с датчиками движения для игр и викторин. Также на стенах вывески с цитатами известных личностей — политиков, военачальников, писателей и художников. Это если вкратце. Но дьявол, как водится, в деталях.

Идея использовать проекторы для показа картин, на мой взгляд, неоднозначная. С одной стороны, она избавляет организаторов выставок от долгого процесса сбора картин в экспозицию из разных музеев и частных коллекций и лишает проблем по их транспортировке. Но минусы такого подхода очевидны: неприемлемое для выставки качество изображения. Проекция превращает всю фактуру картины, ее цвет в размытое, блеклое месиво. Это, пожалуй, самый существенный минус.

К счастью, гораздо лучше картины выглядят на жидкокристаллических панелях. Там различим материал, цвета, фактура полотна. Через подобные детали передается посыл художника, характер картины, его потаенная суть.

На сенсорных экранах картины можно не только рассмотреть, но еще и узнать любопытные факты о них, нажимая на разные их области. Это жирный плюс. Да и помимо картин, на них можно встретить просто невероятное обилие информации — хроники войны, сканы реальных распоряжений, докладов с расшифровкой и переводом и прочий бэкграунд. Если рассматривать все обстоятельно, на выставку уйдет часов больше, чем способен вынести человек за одно посещение, так что придется возвращаться, возможно, даже не раз.

Помимо картин, с подачи Военного исторического общества в экспозицию была добавлена рубрика «Война и правда», в которой освещаются мифы о Великой Отечественной войне. К примеру, документально подтверждаются планы нацистов по полному уничтожению Ленинграда и передаче этой территории Финляндии — в случае, если советская сторона сдала бы этот город. Есть также рубрика «Герои и подвиги» — ее название говорит само за себя.

Одна из фишек выставки — анимированные полотна. Дедушка в военной форме прямо с картины машет рукой с букетом, трава колышется, платок на голове девушки развевается. Сами авторы называют их «мини-новеллами», а впечатления от их просмотра сравнивают со встречей с ветеранами. Во всяком случае, так гласит описание выставки.

Мне же сама эта идея показалась… примитивной. Анимация вовсе не способствует погружению, напротив — отвлекает. Более того, многие стенды выставки еще и озвучиваются: пролетающими бомбардировщиками, свистящими пулями, горящим огнем. Во всем этом хаосе сложно сконцентрироваться, уловить свой собственный внутренний отклик от картины, ощутить ее настроение. Это все равно что пытаться читать книгу во время сеанса в кинотеатре. Не хватает тишины. Это проблема, если вы рассчитывали получить «галерейный» экспириенс. Для меня это второй минус.

Однако детей эффекты точно привлекут, и для семей с детьми, пришедших на выставку, это плюс (второй по счету): пока взрослые зачитываются фактами и развенчивают мифы о войне на сенсорных стендах и вывесках, дети активно изучают «живые» картины, проходят квесты и викторины, играют в мини-игры — их на выставке предостаточно.

К слову, об интерактиве. Наряду с действительно интересными играми встречаются и вещи неуместные. К примеру, работу Василия Ефанова «Хищники» на одном из сенсорных стендов предлагают сложить в пазл, а после завершения сборки на экране начинают взрываться разноцветные фейерверки. На фоне испуганного, пятящегося солдата вермахта, застывшего в предсмертном ужасе, и оскаленного, готовящегося на него наброситься волка. Вряд ли Василий Прокофьевич ожидал, что его картину когда-то будут собирать дети. Третий минус.

Минус под номером четыре — интерактивность иногда жутко неудобная. В основном это касается экранов с текстом — они листаются слишком быстро. Изредка также замечал, что тексты обрываются на полуслове или просто перекрываются фотографиями, но это скорее исключение. Да и некоторые игры даже мне оказалось сложно пройти (я так и не смог совершить «Сталинское чудо» при помощи взмахов руками у проектора — новые заводы и засеянные поля слишком быстро вновь становились необжитыми пустырями). Однако отмечу, что стенды периодически обновляются, ошибки исправляются, и хочется верить, что проблемы исчезнут.

Деление картин про войну на эпохи — идея замечательная. Это третий плюс. Особо чуткий зритель уловит в каждой из них весомый отпечаток времени; заметит, как в разные времена менялось отношение к войне. Как это событие превращалось из живой кровоточащей раны в предмет для толкований — сначала осторожных, затем смелых и почти провокационных. Так, например, картины шестидесятников — реалистичные, «дословные» (в те годы процветал социалистический реализм). На них — поля боя, «зенитки», живые солдаты, смотрящие ввысь, огонь и дым. Однако картины полны надежды. Но уже спустя десятилетие изобразительное искусство омрачается, привнося в полотна сюрреалистичные мотивы. На полотнах Обросова черное небо, бледно-желтые лица, темнота вокруг, и чем больше деталей в ней различаешь, тем больше становится не по себе. Поколение в попытках побороть тяжкие травмы искало возможность поделиться своими переживаниями и перешло от образов внешнего мира к изображению душевных терзаний. Возможно, толковать это можно и иначе.

Все это наводит на размышления о том, насколько в принципе новые поколения способны сопереживать своим героическим предкам, не будучи при этом свидетелями трагических событий. Как быть с эгоцентрической человеческой природой — недальновидной и избирательной, способной верить только тому, что видит, и сопереживать лишь тому, что пережила сама. Как, живя в мире, где память осквернена вывесками на фонарных столбах и георгиевскими ленточками на бутылках «беленькой», возродить подлинную Память, если такое возможно. Память без парадов и фейерверков — молчаливую и проникновенную, искреннюю.

Уникальная особенность сургутской версии выставки — наличие картин из коллекций музеев Югры, в том числе авторства местных художников. Этому посвящен весь восьмой зал. Всего таких картин 20. Четвертый плюс.

Отдельно в последнем зале «Памяти поколений» стоит отметить книгу «Имена солдатских медальонов». В книге представлены результаты работы поисковых отрядов округа и история движения. Проект разработан вместе с Татьяной Астафьевой — председателем Союза поисковых формирований «Долг и Память Югры». Союз объединил 29 поисковых отрядов из десяти городов округа.

Книга интерактивная: на белые листы проецируются виртуальные страницы, а специальный датчик следит за тем, какой по счету лист переворачивается, и переключает страницы. На них много иллюстраций: есть и снимки «за работой», и фотографии находок — капсул с именами солдатов (многие из них самодельные). «Поисковики вернули несколько сотен медальонов — все это солдаты, которые считались без вести пропавшими. Это не просто горе семьи, которая не знала, что случилось с их родными. Это еще и финансовый вопрос, ведь если у вашего родственника был статус «пропавший без вести», — выплаты, которые полагались родственникам погибших солдат, тела которых нашли, не производились либо были в разы меньше. Работу, которую проводят поисковики, сложно переоценить», — рассказал Андрей Никитин, начальник службы экскурсионно-методического обслуживания парка «Россия — моя история». Заслуженный пятый плюс.

Однако выставкой «Память поколений» выставочное пространство не ограничивается: следом идут исторические эпохи, от послевоенного сталинизма до наших дней. Кажется, здесь есть все — от антисоветской пропаганды шестидесятых до первых телесериалов девяностых.

Отдельного внимания стоит уголок «Квартира времени» в виде зала типичной квартиры девяностых — шкафы из темного дерева со стеклянными полками, на них хрустальные сервизы и «барабанный» телефон; в центре — ЭЛТ-телевизор с «видиком», набор видеокассет, рядом «сега» и картриджи к ней, плакат Сильвестра Сталлоне, виниловые пластинки советских рок-групп, винтажные пленочные фотоаппараты. Удивительное место силы.

Последний зал посвящен настоящему и будущему России — тут вам и высокий уровень ВВП, и достижения «Роснано», и «Оскар» за мультфильм «Старик и море». Довершает все знаменитая цитата президента про Советский Союз и недопустимость его повторения.

Насколько это уместно — решать посетителям. Мне хочется оставаться наивным и верить в лучшее — на фоне общей усталости и застоя надеяться, что вся эта огромная, славная история сложилась не напрасно.