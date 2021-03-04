16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5187   EUR  88,8768  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Может, нынешние критики потом скажут: «Извините, я ошибался. Сидоров, Шувалов, Филатов, Кириленко или еще кто другой – сделали для города много»

Оценивать глав Сургута по их делам должны жители города

​Может, нынешние критики потом скажут: «Извините, я ошибался. Сидоров, Шувалов, Филатов, Кириленко или еще кто другой – сделали для города много»
Фото siapress.ru

Постоянный читатель siapress.ruАлександр Коновалов высказался о материале бывшего председателя горисполкома Сургута Александра Чинчевича и комментариях о том, что якобы один из градоначальников Олег Марчук выступал против назначения на эту должность Александра Сидорова. Приводим его высказывание с редакторской правкой.

Если это так, то это была чисто профессиональная позиция бывшего зама предгорисполкома по строительству Олега Даниловича Марчука в отношении строителя Александра Сидорова. Потому как Марчук в течение пяти лет еженедельно вел штабы по строительству в Горисполкоме. Тот же Леонид Рокецкий, который в статусе зама Марчука так же вел штабы по строительству, выдвинул Сидорова на свою должность зама после ухода Марчука в Миннефтегазстрой. Поэтому у каждого свой взгляд на нового мэра.

Скажем, ветеран энергетики и главный проектировщик ГРЭС-1, впоследствии зам по капстроительству электростанции Анатолий Нечушкин тоже ведь был против назначения Вадима Шувалова главой города. Однако Сидорова избирали сначала городские депутаты, а затем трижды – население города. Надо смотреть, что даст городу новый глава. И оценивать результаты должны жители города. Может быть, любой критик и противник назначения и выборов главы, кто сегодня против, впоследствии скажет: «Извините, я ошибался. Сидоров, Шувалов, Филатов, Кириленко или еще кто-то другой сделали больше и лучше, чем я ожидал».

Что касается строительства котельных по городу, предлагаемое Чинчевичем – это альтернативное теплоснабжение. Вот все сейчас зациклились на сверхцентрализации тепла. Мол, нужна, как воздух «третья труба» новостройкам. Иначе, извините за каламбур, «труба». «Концессия нам поможет». А вот реальный градоначальник и инициатор строительства первой тепломагистрали с ГРЭС-1 думает сейчас иначе – в решении проблемы теплоснабжения через децентрализацию.

Ведь что надо для локальной районной котельной? Только газопровод и водоснабжение. Что же сейчас получается? Для подключения нового микрорайона надо тянуть теплотрассу аж от пиковой котельной? Такая строительная империя, к примеру, как «Сибпромстрой», вполне может потянуть альтернативное теплоснабжение. Надо только заинтересовать и стимулировать процесс районирования теплоснабжения. И еще один момент – для живучести теплосети чрезмерная централизация не есть хорошо.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 01:59, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Иностранцев на предприятия в ХМАО допустят после согласования с властями 1850
  2. ​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки 1411
  3. ​Сургутнефтегаз в тройке лидеров по добыче нефти в России 1197
  4. Победили? В Югре за сутки выявили всего 99 новых случаев заболевания COVID-19 1139
  5. ​Как начал строиться Сургут, почему росла этажность, и в каких домах лучше всего жить для здоровья 1063
  6. Двум ковидным пациентам из Югры не успели помочь врачи 1052
  7. ​В новых микрорайонах Нижневартовска строят дороги 978
  8. ​Югра получит миллиард на дороги из федерального бюджета 880
  9. ​Судебные приставы Югры взыскали в 2020 году 14 миллиардов рублей 860
  10. ​Не пугайтесь: в Сургуте пять минут будут верещать сирены 835
  1. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7800
  2. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7726
  3. ​Намек ясен 4008
  4. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 4006
  5. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 3919
  6. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3594
  7. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3566
  8. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 3423
  9. Югорского спасателя обвинили в коррупции и мошенничестве 3381
  10. Старую станцию юннатов в Сургуте снесут 3249
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20429
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13471
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11226
  4. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 11171
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10610
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8906
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8312
  8. В Нефтеюганске будут судить мужчину за поножовщину 7973
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7800
  10. ​Спасти от самих себя 7797

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика