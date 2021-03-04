Оценивать глав Сургута по их делам должны жители города

Постоянный читатель siapress.ruАлександр Коновалов высказался о материале бывшего председателя горисполкома Сургута Александра Чинчевича и комментариях о том, что якобы один из градоначальников Олег Марчук выступал против назначения на эту должность Александра Сидорова. Приводим его высказывание с редакторской правкой.

Если это так, то это была чисто профессиональная позиция бывшего зама предгорисполкома по строительству Олега Даниловича Марчука в отношении строителя Александра Сидорова. Потому как Марчук в течение пяти лет еженедельно вел штабы по строительству в Горисполкоме. Тот же Леонид Рокецкий, который в статусе зама Марчука так же вел штабы по строительству, выдвинул Сидорова на свою должность зама после ухода Марчука в Миннефтегазстрой. Поэтому у каждого свой взгляд на нового мэра.

Скажем, ветеран энергетики и главный проектировщик ГРЭС-1, впоследствии зам по капстроительству электростанции Анатолий Нечушкин тоже ведь был против назначения Вадима Шувалова главой города. Однако Сидорова избирали сначала городские депутаты, а затем трижды – население города. Надо смотреть, что даст городу новый глава. И оценивать результаты должны жители города. Может быть, любой критик и противник назначения и выборов главы, кто сегодня против, впоследствии скажет: «Извините, я ошибался. Сидоров, Шувалов, Филатов, Кириленко или еще кто-то другой сделали больше и лучше, чем я ожидал».

Что касается строительства котельных по городу, предлагаемое Чинчевичем – это альтернативное теплоснабжение. Вот все сейчас зациклились на сверхцентрализации тепла. Мол, нужна, как воздух «третья труба» новостройкам. Иначе, извините за каламбур, «труба». «Концессия нам поможет». А вот реальный градоначальник и инициатор строительства первой тепломагистрали с ГРЭС-1 думает сейчас иначе – в решении проблемы теплоснабжения через децентрализацию.

Ведь что надо для локальной районной котельной? Только газопровод и водоснабжение. Что же сейчас получается? Для подключения нового микрорайона надо тянуть теплотрассу аж от пиковой котельной? Такая строительная империя, к примеру, как «Сибпромстрой», вполне может потянуть альтернативное теплоснабжение. Надо только заинтересовать и стимулировать процесс районирования теплоснабжения. И еще один момент – для живучести теплосети чрезмерная централизация не есть хорошо.