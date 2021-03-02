Первый в истории города визит главы государства

1985 год жителям Сургута запомнился встречей на городской площади с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым, где он был отмечен (особенно сургутянками) как очень обаятельный, приятный человек.

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков помнит, как к приезду московского гостя: «Вылизывали и здание аэровокзала, и прилегающие к нему территории. За один месяц — аккурат к приезду генсека — построили дорогу в аэропорт. Наверное, если бы Горбачев не приехал, она еще бы долго ждала своего звездного часа».

Для всех силовых структур в этот день был объявлен усиленный режим несения службы. Въезды в город были перекрыты даже с месторождений.

К приезду Михаила Сергеевича Сургут готовился серьезно. С теми, кому предстояло непосредственно общаться с генсеком, КГБисты проводили профилактическую работу. «Много вопросов не задавать, не жаловаться», — говорили чекисты.

«В процессе подготовки к встрече с главой страны нам сообщили, что у Горбачева бронированная машина с низкой посадкой, — рассказывал экс-директор ГРЭС Владимир Губачев, — поэтому срочно сгладили все кочки, в частности подточили два железных переезда. Их сделали так идеально, что машины просто пролетали над ними. И теперь, проезжая через переезды, все водители благодарят Горбачева, из-за которого и наступила такая благодать.

В тот год, когда приехал Горбачев, он как раз начал антиалкогольную компанию. При встрече с энергетиками он спросил: «Ну и как вам без спиртного? Все хором отвечали: «Хорошо!» Но после отъезда Горбачева, конечно же, выпили. Надо же было снять усталость, ведь переволновались все очень сильно».