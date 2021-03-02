Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

После завтрака Николай дал нам инструктаж, согласно которому мы должны были утеплиться, приготовить маски, залить чай в термосы, потому что нам предстоял самый важный отрезок пути – то, ради чего мы прибыли в эти мистические и суровые места – перевал Дятлова…

Мы вышли со стоянки в 07.30 утра. Маршрут составил восемь километров в оба конца. Первые пять с половиной мы преодолели за полтора часа, и еще за 1 час 20 минут прошли 3 километра. За время пути мы сделали одну остановку для небольшого перекуса, после чего, надев маски, варежки, пуховки, направились к цели. Можно было бы бесконечно любоваться фантастическими красотами этих мест, если бы не снежные сугробы, по которым мы с трудом перемещались.

Вот и перевал. Останцы – каменные глыбы, одиноко и таинственно застывшие в снежном карауле, величаво и строго встретили нас. Вокруг снежно и более ветрено, чем внизу, и внезапно ловишь себя на мысли, что в этом месте нависает какая-то необъяснимая, торжественная, но пугающая тишина. Мы направляемся к стеле, венчающей останец, на котором прикреплена памятная табличка с именами погибшей группы. Вот то, к чему мы шли несколько дней. А в мечтах своих может даже несколько лет.

Если смотреть прямо на него, впереди видишь гору Холатчахль с вершиной в 1096 метров, на склоне которой, согласно сведениям, стояла палатка группы Дятлова. Видимость в этих местах оставляет желать лучшего, поэтому гора Отортен, к которой лежал путь группы в 1959 году, спряталась за непроглядным туманом. Там же проходит граница леса. Клочок земли, обдуваемый всеми ветрами и осыпаемый ледяными дождями, выглядит неприветливо и мрачно. Возможно, поэтому некоторые члены нашей группы отказались подойти к месту стоянки палатки «дятловцев». Надо сказать, что перевал – не то место, куда идешь за развлечениями, яркими эмоциями и незабываемыми картинками. Оно не вызывает отпускной эйфории и не оставляет в памяти красочные отпечатки незатейливого путешествия. Наоборот, я чувствовала себя здесь неуютно и тревожно, сердце колотилось от мысли, что по этой же лыжней несколько десятилетий назад пришли молодые ребята, чтобы остаться здесь навсегда. Ком подкатывает к горлу, слезы наворачиваются, когда ты стоишь рядом с этим местом, которое, если честно, хочется поскорее покинуть и спуститься вниз. Путь вниз показался быстрее, и мы вернулись в свой лагерь. Поужинав, легли отдыхать.

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