16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0448   EUR  89,4461  

Новости

Больше новостей
За 2020 год вы стали тратить в продуктовых магазинах...
Комментировать
0
Есть ли у Сургута туристический потенциал?
Комментировать
0
Оцените работу Анны Томазовой в качестве и.о. главы Сургута.
Комментировать
0
Необходимо ли срочно менять адресные таблички на домах Сургута?
Комментировать
0
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута
Комментировать
0
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
2
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

Поход к перевалу Дятлова. День третий: «Самый важный отрезок пути»

Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

Поход к перевалу Дятлова. День третий: «Самый важный отрезок пути»

После завтрака Николай дал нам инструктаж, согласно которому мы должны были утеплиться, приготовить маски, залить чай в термосы, потому что нам предстоял самый важный отрезок пути – то, ради чего мы прибыли в эти мистические и суровые места – перевал Дятлова…

Мы вышли со стоянки в 07.30 утра. Маршрут составил восемь километров в оба конца. Первые пять с половиной мы преодолели за полтора часа, и еще за 1 час 20 минут прошли 3 километра. За время пути мы сделали одну остановку для небольшого перекуса, после чего, надев маски, варежки, пуховки, направились к цели. Можно было бы бесконечно любоваться фантастическими красотами этих мест, если бы не снежные сугробы, по которым мы с трудом перемещались.

Вот и перевал. Останцы – каменные глыбы, одиноко и таинственно застывшие в снежном карауле, величаво и строго встретили нас. Вокруг снежно и более ветрено, чем внизу, и внезапно ловишь себя на мысли, что в этом месте нависает какая-то необъяснимая, торжественная, но пугающая тишина. Мы направляемся к стеле, венчающей останец, на котором прикреплена памятная табличка с именами погибшей группы. Вот то, к чему мы шли несколько дней. А в мечтах своих может даже несколько лет.

Если смотреть прямо на него, впереди видишь гору Холатчахль с вершиной в 1096 метров, на склоне которой, согласно сведениям, стояла палатка группы Дятлова. Видимость в этих местах оставляет желать лучшего, поэтому гора Отортен, к которой лежал путь группы в 1959 году, спряталась за непроглядным туманом. Там же проходит граница леса. Клочок земли, обдуваемый всеми ветрами и осыпаемый ледяными дождями, выглядит неприветливо и мрачно. Возможно, поэтому некоторые члены нашей группы отказались подойти к месту стоянки палатки «дятловцев». Надо сказать, что перевал – не то место, куда идешь за развлечениями, яркими эмоциями и незабываемыми картинками. Оно не вызывает отпускной эйфории и не оставляет в памяти красочные отпечатки незатейливого путешествия. Наоборот, я чувствовала себя здесь неуютно и тревожно, сердце колотилось от мысли, что по этой же лыжней несколько десятилетий назад пришли молодые ребята, чтобы остаться здесь навсегда. Ком подкатывает к горлу, слезы наворачиваются, когда ты стоишь рядом с этим местом, которое, если честно, хочется поскорее покинуть и спуститься вниз. Путь вниз показался быстрее, и мы вернулись в свой лагерь. Поужинав, легли отдыхать.

Начало смотрите здесь.

нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:25, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Артема Кириленко ждут на работу в городской администрации 2353
  2. ​Намек ясен 2199
  3. ​«Кресло удобное»: глава Сургута Андрей Филатов о своем первом рабочем дне 1751
  4. ​Умерла сопредседатель клуба «Фронтовые подруги» Нина Шевцова 1408
  5. ​Юный бунтарь 1407
  6. ​В Петербурге скончалась бывшая солистка Little Big Анна Каст 1288
  7. ​В Мегионе арестовали бизнесмена, подозреваемого в даче взятки чиновнику 934
  8. Пощадите наши уши! 854
  9. ​Рособрнадзор подтвердил: СурГУ может вести образовательную деятельность 850
  10. ​Сургутская филармония вновь открыла двери 786
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 10931
  2. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7682
  3. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7562
  4. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 5459
  5. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 4963
  6. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 3918
  7. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3505
  8. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3477
  9. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 3350
  10. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 3317
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20383
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13422
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 10931
  4. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 10686
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10561
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8852
  7. ​Югорчанка лишилась денег в надежде устроиться на работу 8581
  8. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8229
  9. ​Спасти от самих себя 7759
  10. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7682

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика