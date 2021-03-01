На выборы главы Сургута в комментариях в соцсетях вылилось неоправданно много негатива

Реакция на выборы главы Сургута меня удивила. Еще раз напомню предмет обсуждения. В субботу состоялись выборы главы Сургута, с чем я всех нас поздравляю! Новым градоначальником стал Филатов Андрей Сергеевич. Но в данной публикации поговорить я хотел о другом.

После избрания главы города в комментариях различных СМИ к этому событию появилось масса негативных отзывов. Как сургутянин, депутат, не могу остаться в стороне и не прокомментировать данные умозаключения.

Друзья, я понимаю и полностью разделяю позицию, что у каждого может быть свое мнение, это мнение может быть отличным от официального, т.е. декларируемого властями, отличное мнение может быть озвучено, либо опубликовано в СМИ.

Но!!! Мы живем в цивилизованном обществе, где существуют нормы порядочности, морали и нравственности. Если мы их не придерживаемся, то как же нам называть себя цивилизованными людьми?!

В комментариях авторы позволяют себе переходить на личности, оскорблять представителей думы и администрации города, нелестно отзываются о политических силах, писать о том, что все было сделано по указке «сверху» и т.д. Это разве конструктивная критика или обозначение своей гражданской позиции?! По-моему, это называется иначе.

Несмотря на недостойные для того чтобы отвечать комментарии, я все же их прокомментирую и, надеюсь, задам тон дальнейшему обсуждению, если кто-то сочтет его необходимым.

Итак, первый тезис о том, что депутаты проголосовали так, как им сказали «сверху». Ответственно заявляю, что это не так, и подобного развития событий быть, в принципе, не могло. Каждый депутат это отдельная единица и принимает решение, основываясь только на своем опыте, знаниях, отношении к событию.

Кто-то может сказать, что практически все депутаты члены партии «Единая Россия», где имеется партийная дисциплина – как сказали руководители, так и сделают. Нет, это тоже не соответствует действительности. Партийная дисциплина регламентирует как раз этику поведения депутата, участие в волонтерской и благотворительной деятельности, обязанность проведения приемов граждан и т.д., то есть то, что формирует моральный облик партии. Те, кто публично толкуют это понятие как инструмент манипуляции, либо ничего не знают о работе партии, либо делают это осознано с целью оправдать свое бездействие или в популистских целях.

Подчеркну, что сейчас я говорю исключительно за работу фракции «Единая Россия» в думе города, т.е. о том, что знаю. Тому подтверждение – отношение депутатов к ключевым вопросам, касающихся развития Сургута во время обсуждения которых идут жаркие споры и решение долгое время не принимается пока его недоработают до того состояния, когда оно станет приемлемым для большинства депутатов.

Также существует тезис: «Если депутат-член партии проголосует не так, как сказали, то больше не изберется на выборах». Этот тезис также является мифом. На выборы партия всегда выставляет только тех, кто победил в предварительном голосовании – праймериз. Праймериз можно выиграть только при поддержке жителей и никак иначе. Оценку работы депутата, тому, как он голосовал, будет давать избиратель, и никто на это повлиять не сможет. Победить на выборах может любой, если его знают и доверяют горожане. Кроме этого, хочу напомнить, что двое из числа депутатов проголосовали за других кандидатов, хотя тоже являются членами «Единой России». Каждый решает сам, за кого отдавать голос!

Скажу за себя. Я голосовал за Филатова А.С. потому что счел его более опытным и профессиональным человеком из представленных к выбору. Кроме Андрея Сергеевича, также претендовали на пост главы Сургута Юрий Валгушкин и Алла Сыч. Каждый из этих кандидатов, безусловно, являются хорошими профессионалами в своих областях, но каждому из них, на мой взгляд, не хватает масштаба. Зачастую они видят проблему, а как ее решить – четкого понимания нет.

Сургут – город с высоким экономическим и социальным потенциалом развития, промедление в принятии решения – это непозволительная роскошь. Чтобы не ошибаться и иметь поле для маневра, нужно понимать устройство государственного управления. Это очень важно, т.к. большинство социально важных проектов реализуется в Сургуте именно с финансовой поддержкой вышестоящих бюджетов. А вот чтобы встроиться в общую финансовую модель региона и федерации, как раз нужно понимание всех течений, в том числе и подводных (госпрограмм, подпрограмм, нацпроектов и т.д.). Без этих навыков можно долго стучаться головой об стенку пока не найдешь выход. Поэтому мой голос был именно за этого кандидата. Считаю, что это было единственно правильное решение.

Вот такими я увидел выборы главы Сургута.

Еще раз призываю всех быть более терпимыми и уважительными друг к другу. Мы сургутяне, и должны гордиться своим городом и своими гражданами!

P.S. Если есть предложения или вы просто хотите поделиться своим мнением в части вопросов развития города – приходите на встречи с депутатами и ваше мнение обязательно будет учтено.