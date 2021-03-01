О чем говорит грядущее назначение Артема Кириленко замглавы Сургута

Кто в сургутской администрации вел инвестиционные проекты? Налаживал работу по привлечению денег из субъекта федерации и госбюджета? Кто регулярно и на правах полновесного хозяина положения презентовал все значимые (и незначимые) проекты по развитию городской экономики — от реновации улицы Ленина до концессии ГТС?

Конечно, он. Главный претендент если не на место главы Сургута после Вадима Шувалова, то как минимум на главную управленческую позицию в мэрии. Алексей Жердев, формально — один из заместителей главы, по факту — давно фактический руководитель города.

Неожиданная отставка Вадима Шувалова в самый разгар кулуарной подготовки его «перевыборов», которые организовывал Жердев, назначение врио главы Сургута Анны Томазовой, а не Жердева или хотя бы Кривцова, непопадание в список претендентов на кресло мэра — это хоть и неприятные для зама по безопасности сигналы, но все же сигналы. Надежда на сохранение позиций оставалась.

А теперь — никаких надежд. Не вызывающее сомнений вероятное назначение Артема Кириленко новым заместителем по экономике совершенно очевидно и без всяких сигналов ставит крест на сургутской карьере Алексея Жердева.

Именно Кириленко из всего местного «политического истеблишмента» самым открытым способом не просто оппонировал Жердеву — он противостоял ему. Для многих сторонних наблюдателей никакого противостояния, может, и не существовало — так, споры на думской площадке. В конце концов, дума — это же (да простит меня г-н Володин) — место для дискуссий. Но в реальности это противостояние не просто существовало — оно перешло на личностный уровень.

Почему г-н Жердев персонализировал свое раздражение депутатами (да и всем Сургутом, пожалуй) именно на Артеме Кириленко, неизвестно. Что-то, может, рассмотрел в потенциальном конкуренте, возглавившем думскую оппозицию проекту концессии. Вероятно, не зря рассмотрел — конфликту думы и чиновников несколько лет, никто не мог загодя знать о сегодняшнем назначении Кириленко.

Получается, именно за те качества, которые Жердев обнаружил в Кириленко, последнему новым мэром и предложено перемещение (повышение) из вице-спикеров думы в заместители главы по экономике. Личные и профессиональные качества Артема Кириленко, сделавшие его оппонентом всесильному заместителю главы города, вполне удовлетворяют нового руководителя Сургута Андрея Филатова.

Кажется, намек ясен.