Сургуятне возмущены городскими сиренами, предупреждающими об опасности

Слышали сегодня в городе сирену? Я – нет, мои коллеги тоже. Однако в редакцию siapress.ruпозвонила возмущенная сургутянка, чей покой был нарушен средь бела дня. Со слов женщины, ей пришлось успокаивать маленького ребенка, который испугался внезапного громкого шума, доносящегося с улицы, а соседка-бабушка и вовсе чуть ли не заработала инфаркт.

Насколько мне известно, сирену в городе будут включать 3 марта в промежутке с 10.00 до 12.00 часов. Сегодня сургутян информировали через громкоговорители о мерах противопожарной безопасности.

Если вас эта информация так раздражает, посмотрите хотя бы статистику.

Только за первые две недели текущего года в России в пожарах погибло более 400 человек! Давайте будем честными, многие из вас реально знакомы с техникой безопасности? Знаете ли вы, что при возникновении огня нужно плотно закрывать окна? Что нужно ползти по полу в сторону выхода, прикрываясь мокрой тряпкой или одеждой? В идеале – иметь огнетушитель, газодымозащитный комплект и огнеупорный плащ.

Да, наборчик дорогой. Но вспомним историю, которая случилась в январе в Екатеринбурге. Там в девятиэтажке погибли сразу восемь человек.Загорелась квартира на втором этаже, а женщина, находящаяся на последнем (!) этаже, строчила в «Твиттере» сообщения с просьбой о помощи. Итог печальный: и она, и ее семилетняя дочь погибли.

Пора как-то ответственнее относиться к собственной жизни и не доводить ситуации до абсурда. Я знала семью, где, укладывая ребенка спать, в квартире отключали домофон, дверной звонок, стационарный и мобильный телефоны, про телевизор вообще молчу. До них просто невозможно было достучаться в течение нескольких часов. Сегодня мальчику почти 11 лет, и он не может нормально спать – даже писк комара его выводит из себя.

Телефонная беседа с сургутянкой закончилась тем, что она нервно, не без ненормативной лексики, констатировала незаботу чиновников о людях и доведении их до нервного срыва своими сиренами.

Окей, если завтра война, всемирный потоп или захват планеты инопланетянами, просим администрацию города не беспокоить население сиренами. Пусть сперва все выспятся!