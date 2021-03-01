Почетный донор России — о своей первой кроводаче

В первую неделю марта Служба крови Югры проводит акцию «Неделя донорского совершеннолетия». В акции могут поучаствовать школьники и студенты от 18 лет.

Корреспондент siapress.ruпоговорил с Почетным донором России — сургутянином Олегом Бронниковым о том, что кровь сдавать полезно даже для самого себя.

Кровь Олег сдает уже более десяти лет, но звание почетного донора получил недавно — в августе прошлого года. «Впервые стал донором в 2008-м: родственнику хорошего друга срочно понадобилась кровь, готовилась операция. С той поры начал делать это регулярно. Мне тогда было 22. Заочно учился в институте, параллельно работал. Порой ходил на донации для того, чтобы брать выходные дни на работе — меня не отпускали на сессию. Приходилось копить донорские дни и во время них сдавать экзамены. Иногда просто соревновался с друзьями, кто быстрее сдаст. Но с годами пришло осознание — понял, что этот поступок кому-то спасает жизнь», — рассказывает Олег.

Притом, признается донор, свою первую сдачу крови не запомнил — в памяти осталось лишь волнение: «Пока служил в армии, многое повидал, но когда увидел, как моя кровь течет по всем этим трубочкам, разволновался. Но все прошло хорошо. В обморок я никогда не падал — спокойно кроводачу переносил и переношу. Хотя сам видел, как ребята в креслах теряли сознание. Это зависит от настроя, от того, как сам себя «накрутишь». Если идешь с четко осознанной целью, в хорошем настроении — кроводача пройдет успешно».

Рассказал почетный донор России и о привилегиях своего титула: «У почетных доноров есть ежегодная единоразовая выплата. В этом году она составила около 15 тысяч рублей. Плюс по месту работы они имеют право взять неоплачиваемый отпуск на 30 дней в любое время года, либо аналогично льготный отпуск. Это хорошие привилегии — живем ведь на севере, всем хочется отдохнуть летом».

За годы донорства Олег не ощутил на себе никаких негативных последствий кроводачи, хотя признает разные мнения на этот счет. Однако думает, что и польза от этого есть: «Кровь обновляется. Думаю, это сказывается в лучшую сторону».

В конце разговора Олег поделился советом о том, как легче всего перенести кроводачу: «Главное, чтобы этот поступок шел от чистого сердца, чтобы это было осознанно. Хотя возможно, что с первого раза так не получится. Человек должен четко понимать, для чего он эту кровь пришел сдавать — за деньги или безвозмездно. Понимать, что эта кровь кому-нибудь поможет. Тогда все пройдет хорошо».

Акция «Неделя донорского совершеннолетия» пройдет в первую неделю марта. Больше узнать о ней можно по телефонам регистратуры Станции переливания крови Югры:

Сургут (3462) 37-68-09;

Нефтеюганск (3463) 25-66-46;

Нижневартовск (3466) 45-82-49.