Очередной акт уничтожения местного самоуправления в Сургуте

Набившую всем оскомину фразу «Весь мир театр…» я считал самой заезженной и пошлой в мире, но самое главное – притянутой за уши. Однако вчера я прозрел. В 10 часов, как мне показалось, давали замечательный спектакль «Выборы главы».

В зале было больше сотни человек. Либретто действа было зачитано до дыр, сотни раз обсуждено и, честно говоря, уже надоело. Но! Премьера была объявлена и ее нужно отыграть. Это было проделано блестяще!

Первыми на сцену вышли кандидаты. Очень убедительно нервничали, запинались и краснели, читая свои бумажечки. Волновались так, что создавалось впечатление, что от этого, что-то зависело.

Следом депутаты, которые начинали свои вопросы с бессмысленной фразы, типа: «А, вот если вы станете мэром, то...». Кандидаты отвечали столь же бессмысленно: «Если вы окажете доверие, то...».

Потом вступили в игру народные избранники, роль которых была покритиковать доклад технических кандидатов и похвалить фаворита. Наконец, дошло до голосования, где парочка депутатов отдали свои голоса за спойлеров, видимо, чтобы создать некое подобие борьбы.

Ну, а закончился спектакль, как и полагается буфетом. Председатель думы Надежда Красноярова, видимо, обрадованная тем, что все это благополучно подошло к концу, сказала: «Уважаемые депутаты, традиционные пирожки ждут нас в зале столовой».

Несмотря на то, что все это выглядит комично, тут, мягко говоря, не до смеха. Не до смеха потому, что вышеуказанное действо четко характеризирует состояние социально-политической ситуации в Сургуте. Состояние, в котором не работают основные принципы самоуправления.

Тут вот какое дело. Человечество за несколько тысяч лет цивилизации выработало основные принципы общежития, которые, не смотря на все свои трудности, так или иначе ведут к общественному благу. Принципы самоуправления как раз одни из них. И тут все просто. Есть самоуправление – это общественное благо, нет самоуправления – общественный вред.

В нашем же случае ситуация осложняется еще и тем, что это имитация выборов. Было бы полбеды если бы окружные власти, отобрав право и, следовательно, ответственность выбирать главу у жителей города, взяли бы ее (ответственность) на себя. Ну то есть прямое назначение главы губернатором. Тогда понятно было с кого спрашивать. Но нет! Власть в России брать на себя ответственность не хочет, а придумывает запутанные схемы, размывая ее.

В результате ни один мэр, выбранный таким иезуитским способом, не доработал до конца срока (пока это Дмитрий Попов и Вадим Шувалов). Качество управления и профессиональный уровень управленцев падает. В результате вместо решения насущных социальных запросов общества – строительство поликлиник, школ других социальных объектов, на мой взгляд, власть занимается имитацией, пиаром, интригами и схематозом.

Ну, а что вы хотели? Социальные законы действуют так же непреложно, как и физические. Стреляя себе в ногу, бессмысленно рассчитывать на то, что дырка в ноге поможет вам быстрее бегать. Аналогично – если не отстаивать принципы самоуправления, наивно надеяться, что власть будет действовать в интересах общества.