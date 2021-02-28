Что делать с молодым поколением, которое было брошено нашим государством

Молодежь в нашей стране созрела для самостоятельного решения своих задач и проблем. А так как в последние годы их потребностям уделяется очень мало времени, а строить будущее именно молодым, необходимо быстро учиться и принимать вызовы нового времени.

Проблема оставленной без внимания молодежи появилась не год назад – даже не три, не пять лет назад. Власти давно перестали уделять этому должное внимание. Время спросить, а где все те ресурсы и внимание, что было направлено на развитие молодежи? Где результаты этой работы? Конечно, хулиганов и заблудших дезориентированных молодых людей проще посадить за решетку или наказать штрафами их родителей, чем сработать на упреждение и уже в средних классах общеобразовательной школы объяснить им как устроен этот мир, в котором уже завтра ему принимать активное участие.

Мне небезразлично, в каком обществе я буду жить дальше, в каком обществе будут жить наши дети. Благоприятную среду для подрастающего поколения нужно было формировать уже вчера. Молодежь, в свою очередь, как никогда понимает, что ничего хорошего их не ожидает, никаких подарков они не ждут. Это не пустые слова и догадки, это результат постоянной работы в поле.

Радует одно – молодое поколение не опускает руки. Сложившаяся ситуация их необыкновенным образом мобилизует – «Не было счастья, да несчастье помогло». Молодежь осознает, что их близкие с каждым днем все больше озадачены экономическим вопросом выживания, а порой даже насущного вопроса о пропитании. Видят, что сегодня уже не так легко найти работу или взять у родителей на карманные расходы. Начинают понимать, что в жизни все кардинально меняется. Пора взрослеть раньше времени и принимать активное участие в том, что происходит в городе, регионе и стране. Брать ответственность.

Взрослое поколение находится в тупиковой ситуации. Не будем сегодня перечислять причины и просчеты, по которым это произошло. Но главное – что руководители не занимались, не растили и не воспитали для себя достойную смену должным образом.

Это правило было всегда, это закон природы. Закон вселенной если хотите.

Россия оказалась втянута в информационную войну, и за умы подрастающего поколения идет большая битва. От того, какие ценности будут приняты молодежью, зависит будущее всего нашего государства. В этой ситуации органы молодежной политики стоят на передовом крае этой войны. И эту войну они проигрывают.

Пора прекратить деление молодежи на «правильную» и «неправильную.

Необходимо направлять всю их энергию в конструктивное русло. Это сложная задача, но ее нужно выполнять. Нужно наладить более тесное и деятельное сотрудничество со всеми молодежными общественными организациями, вовлекать их в совместную работу, использовать их опыт и базу для реализации интересных и масштабных проектов.

А еще, руководители отделов, работающие в молодежной политике администраций, должны постоянно работать, что называется, «в поле». Постоянно находиться в молодежной среде, знать ее запросы, потребности, проблемы, уметь налаживать диалог с любыми группами молодежи. Хватит ограждать себя высокими бюрократическими заборами от тех, кто завтра будет строить нашу страну. Особое внимание уделить воспитанию здорового патриотизма, уважительного отношения к культуре и истории России.

Нужна открытая, отвечающая всем современным требованиям площадка по работе с молодежью. Не встроенная в жесткую бюрократическую систему, а живая, гибкая, чутко и быстро реагирующая, структура, подстраивающаяся под современные реалии, которая не имеет аналогов.

Я точно знаю, что в 2021 году большая часть молодежи будет политически активной. На этот раз, она уже не готова оставаться в стороне от всего происходящего. Молодежь осознает высокую цену своего бездействия в предыдущих выборных, политических процессах. Фраза: «За меня все решат» уже перестает быть популярной отговоркой.

Я и моя команда, лично, поддержит каждого, кто проснулся и начинает задавать правильные вопросы. Мы поделимся своим достаточно богатым опытом работы в молодежной политике. Поддержим и направим начинающего парламентария. У нас есть богатый и положительный опыт в работе с молодежным парламентаризмом. Многолетний, практический опыт в общественной сфере. Если ты, читающий это обращение, согласен с вышеизложенным, тебе есть что добавить, привнести, поддержи лайком, репостом, комментарием. Это будет твой маленький вклад в общее дело.