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Российская молодежь в 2021 году будет политически активной. Она больше не будет стоять в стороне

Что делать с молодым поколением, которое было брошено нашим государством

Российская молодежь в 2021 году будет политически активной. Она больше не будет стоять в стороне
Фото из архива автора

Молодежь в нашей стране созрела для самостоятельного решения своих задач и проблем. А так как в последние годы их потребностям уделяется очень мало времени, а строить будущее именно молодым, необходимо быстро учиться и принимать вызовы нового времени.

Проблема оставленной без внимания молодежи появилась не год назад – даже не три, не пять лет назад. Власти давно перестали уделять этому должное внимание. Время спросить, а где все те ресурсы и внимание, что было направлено на развитие молодежи? Где результаты этой работы? Конечно, хулиганов и заблудших дезориентированных молодых людей проще посадить за решетку или наказать штрафами их родителей, чем сработать на упреждение и уже в средних классах общеобразовательной школы объяснить им как устроен этот мир, в котором уже завтра ему принимать активное участие.

Мне небезразлично, в каком обществе я буду жить дальше, в каком обществе будут жить наши дети. Благоприятную среду для подрастающего поколения нужно было формировать уже вчера. Молодежь, в свою очередь, как никогда понимает, что ничего хорошего их не ожидает, никаких подарков они не ждут. Это не пустые слова и догадки, это результат постоянной работы в поле.

Радует одно – молодое поколение не опускает руки. Сложившаяся ситуация их необыкновенным образом мобилизует – «Не было счастья, да несчастье помогло». Молодежь осознает, что их близкие с каждым днем все больше озадачены экономическим вопросом выживания, а порой даже насущного вопроса о пропитании. Видят, что сегодня уже не так легко найти работу или взять у родителей на карманные расходы. Начинают понимать, что в жизни все кардинально меняется. Пора взрослеть раньше времени и принимать активное участие в том, что происходит в городе, регионе и стране. Брать ответственность.

Взрослое поколение находится в тупиковой ситуации. Не будем сегодня перечислять причины и просчеты, по которым это произошло. Но главное – что руководители не занимались, не растили и не воспитали для себя достойную смену должным образом.

Это правило было всегда, это закон природы. Закон вселенной если хотите.

Россия оказалась втянута в информационную войну, и за умы подрастающего поколения идет большая битва. От того, какие ценности будут приняты молодежью, зависит будущее всего нашего государства. В этой ситуации органы молодежной политики стоят на передовом крае этой войны. И эту войну они проигрывают.

Пора прекратить деление молодежи на «правильную» и «неправильную.

Необходимо направлять всю их энергию в конструктивное русло. Это сложная задача, но ее нужно выполнять. Нужно наладить более тесное и деятельное сотрудничество со всеми молодежными общественными организациями, вовлекать их в совместную работу, использовать их опыт и базу для реализации интересных и масштабных проектов.

А еще, руководители отделов, работающие в молодежной политике администраций, должны постоянно работать, что называется, «в поле». Постоянно находиться в молодежной среде, знать ее запросы, потребности, проблемы, уметь налаживать диалог с любыми группами молодежи. Хватит ограждать себя высокими бюрократическими заборами от тех, кто завтра будет строить нашу страну. Особое внимание уделить воспитанию здорового патриотизма, уважительного отношения к культуре и истории России.

Нужна открытая, отвечающая всем современным требованиям площадка по работе с молодежью. Не встроенная в жесткую бюрократическую систему, а живая, гибкая, чутко и быстро реагирующая, структура, подстраивающаяся под современные реалии, которая не имеет аналогов.

Я точно знаю, что в 2021 году большая часть молодежи будет политически активной. На этот раз, она уже не готова оставаться в стороне от всего происходящего. Молодежь осознает высокую цену своего бездействия в предыдущих выборных, политических процессах. Фраза: «За меня все решат» уже перестает быть популярной отговоркой.

Я и моя команда, лично, поддержит каждого, кто проснулся и начинает задавать правильные вопросы. Мы поделимся своим достаточно богатым опытом работы в молодежной политике. Поддержим и направим начинающего парламентария. У нас есть богатый и положительный опыт в работе с молодежным парламентаризмом. Многолетний, практический опыт в общественной сфере. Если ты, читающий это обращение, согласен с вышеизложенным, тебе есть что добавить, привнести, поддержи лайком, репостом, комментарием. Это будет твой маленький вклад в общее дело.


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Сегодня в 18:02, просмотров: 248, комментариев: 13
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 18:37
У этого Мелашенко у самого полная каша в голове – и рыбку съесть, и на …уй сесть.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:49
Государство бросило молодое поколение? Это неправильный тезис. В корне неправильный. Поэтому и содержание статьи автора надуманное. Молодёжь живет в либеральном обществе. В стране капитализм, как ни крути. Исходя из этого: какие могут быть претензии к государству? Как говорится: «работай, учись и живи для народа», пардон, работай, училась и живи прежде всего для самого себя. Образование высшее доступнейшее в мире. Безработица одна из низких в мире. Государство заботится о молодых семьях и помогает им в решении жилищных вопросов и материально. Капиталисты отдают приоритет при поступлении на работу специалистам в возрасте до 40- 45 лет. Работай и создавай самого себя. Кто мешает? Заграницу выехать? Без проблем. Более того молодыми государство признало возраст до 35 лет. Срок службы в армии сокращён до одного года. И это можно продолжать и продолжать. Грех жаловаться на государство. Государство отдаёт молодёжи все, что может и даже больше. А вот государство и общество вправе потребовать от молодёжи многое, и прежде всего более активное участие в жизни общества. Больше старания в труде и в учёбе. К сожалению инфантилизм среди молодых из подростков плавно перетек к 30 летнему возрасту. Неужели многим молодым людям до 30 летнего возраста нужна опека со стороны семьи, государства и общества? Странно слышать. Вот комсомол например наоборот брал на себя большие общественные задачи и заработал 6 государственных орденов. Где все эти молодёжные инициативы и общественное признание за вклад в решение государственных задач? Где стройотряды и ударные стройки молодёжи, не знаю как и назвать сейчас. Их нет. Хотелось, чтобы автор детально раскрыл тему проблем сегодняшней молодёжи. Хотя такой проблемы я, откровенно говоря, не вижу. Наоборот вижу, что молодое поколение имеет завышенную самооценку и желание получит все и сейчас, прежде чем принести свой молодой энтузиазм и энергию на пользу общества. Так что Вам нужно определиться какие претензии молодое поколение имеете к государству.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:56
У тебя такая же каша в голове – и рыбку съесть, и на …уй сесть.

В жизни так не бывает.

Либо «мочи козлов», которые тебя грабят – спасай Россию и себя – или, добро пожаловать в рабство.

Сергей Байкал Сергей Б
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Сегодня в 19:01
Интересный факт, вместе с ростом политически активной молодёжи растёт и количество диванных критиканов)
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:02
И если этому левому общественнику Мелашенко простительно сопли пускать, можно списать на возрастное недоумие, то в твоем возрасте давно пора определиться: «Тварь ли я дрожащая, или право имею...».
Сергей Б Сергей Байкал
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Сегодня в 19:06
Диванные критики и «политически активная» молодежь, которая вокруг елочки скачет – это одно и тоже.

Ну вот, потому и с ростом «политически активности» молодёжи растёт и количество диванных критиканов и таких как ты умников.
tay_86@bk.ru
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Сегодня в 19:08
Отличная статья, во многом согласна с автором! Очень рада, что не все остаться равнодушными к сегодняшней молодёжи))))
tay_86@bk.ru
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Сегодня в 19:14
*остаются (т9)
Евгения Евгения Сергей Б
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Сегодня в 19:16
Согласна с Вами Сергей!

Молодежь должна понять, пора действовать, что научиться брать лучшее из этого времени все, что оно им дает. Представить, как жили раньше и наконец, начать ценить то, что у нас есть. Все юноши и девушки просто должны осознать это сами для себя !!!!

А площадка как раз бы способствовала общению, обмену опытом, развитию наконец. И осознанию!

Поддерживаю Вас в начинаниях!
Евгения Евгения Евгения Евгения
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Сегодня в 19:18
Обращаюсь к Сергею Мелашенко, для понимания.
Сергей Байкал
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Сегодня в 19:21
Хорошо что ещё есть кто идёт и не боиться работать, ошибаться и снова идти. В реалии Милошенко больше сделал, чем диванные практики в теории. Поэтому поддержим и поучаствуем в здоровых предложениях на благо города. А пустозвоны сейчас уже никому не интересны.
Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 19:31
Ещё раз. У меня к автору один вопрос: «Какие претензии есть у автора от лица всей молодёжи к государству?». И никакой «каши в голове с тварями дрожащими». Никаких проблем в рамках «либеральной демократии» и «либерального капитализма» у молодёжи в РФ нет. Если молодёжи хочется иметь в этих рамках современного капитализма немножечко социализма, то его никто «на блюдечке с золотой каемочкой не преподнесёт». Поэтому и не надо лить «крокодиловы слёзы» о том, что государство не помогает. Надо понять государство сегодня- это «ночной сторож». Отсюда и исходить.
zarnica86
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Сегодня в 19:35
С Мелашенко двигаюсь уже более 10 лет по разным мероприятиям. Сделано не мало и ещё сделаем. Поэтому триньдеть не мешки ворчать. Кто ещё живой и не сдулся, включайтесь. Поддержите нового главу, человек вроде как серьёзно настроен, ждём положительных перемен и не просто ждём, а готовы активно работать. Генералы диванные лесом идут.
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