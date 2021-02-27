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​Андрей Филатов: одним сроком не обойтись

Новый глава Сургута приступит к работе в воскресенье, а первые кадровые изменения в администрации могут наметиться уже в понедельник

​Андрей Филатов: одним сроком не обойтись

В Сургуте официально передали ключи от города новому главе — Андрею Филатову

Инаугурацию нового мэра Сургута Андрея Филатова можно назвать скромной. По крайней мере, ее официальную часть.

Мероприятие прошло в здании филармонии, что удобно — администрация города аккурат напротив. Можно было бы вопросить, а почему не в роскошном ДИ «Нефтяник», все же такой повод!..

Но.

Во-первых, суровая реальность — вживую церемонию передачи бутафорного ключа от города в большом концертном зале учреждения наблюдали всего около 30 человек. Противоковидные меры. Вряд ли из-за такого количества гостей стоило бы «расчехлять» культурную махину, марать ее как всегда до скрипа начищенный пол, выводить в выходной день толпу сотрудников.

Во-вторых, в числе приглашенных на церемонию гостей не был замечен и сам владелец дворца — заглавный нефтяник Сургута Владимир Богданов. Владеть дворцами в нашей стране нынче модно, но это не обязывает тебя посещать протокольные мероприятия. В общем, у топ-руководителя были свои веские причины сегодня не светиться.

Все прошло в штатном режиме, уложились в полчаса, после которых Андрей Филатов вышел к уже знакомым пресс-лицам, чтобы ответить на вопросы в новом статусе. Отметим, что градоначальник чувствовал себя уверенно и не сильно старался скрыть улыбку: «Я испытываю гордость», — поделился он с журналистами.

На вопрос главреда «НГ» о том, уложатся ли амбициозные планы нового главы в один срок, Андрей Филатов ответил:

— Вряд ли.

— То есть Вы к нам надолго?

— Надолго не я, надолго должна быть та идея и те направления, которые мы с вами примем и будем понимать, что их надо поддерживать. Должна работать система, а не только личность в этой системе. Так ведь постоянно можно переходить рубежи за рубежами, но если задать системные правила и понимать, что они работают, и они настроены, то люди, разделяющие эти направления, всегда могут подойти к этому «снаряду» и одолеть его. Но это не исключает возможности моей перспективы (улыбается). Надеюсь на доверие города.

Собственно, к завоеванию этого доверия мэр готов приступить даже в воскресенье. «Завтра я проведу рабочий день в администрации, это будет время погружения в процесс, нужно обсудить текущие вопросы с некоторыми специалистами», — наметил первые планы градоначальник. При этом глава администрации подчеркнул, что революцию совершать в один день не будет: «В понедельник я не приду в администрацию со своими соратниками. Процесс увольнения с предыдущей работы не быстрый. Изменения будут. Возможно, первая ясность по команде появится уже в понедельник».

Также Андрей Филатов рассказал, что уже арендовал себе квартиру в Сургуте и с понедельника начнется процесс его переезда в новый дом.


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Сегодня в 20:19, просмотров: 253, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 21:06
Каждый раз, когда вручают "ключи", полны эйфории. Новый человек, новые надежды. Причем надежды у всех свои. Горожане ждут решения давно накопившихся проблем. Деловые люди - тоже чего то ждут. Чиновники приглядываются с опаской и сожалеют о не сделанном.
Проходит время, забудутся фанфары и наступит реальная работа. Какая она будет? Ни кто сказать не сможет, ровно как и предположить.
А посему хочу сказать свое, скромное слово: По осени смотреть надо!
Смысле работу главы. Это дороги по осени принимают а осознание обмана - весной.
Выборы - шмыборы, важно для тех кто избирается а не для того кто избирает..

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