Заседание думы Сургута, на котором выбрали градоначальника, в нескольких фотографиях

Новым главой Сургута стал Андрей Филатов: новость об этом siapress.ru опубликовал сразу же после того, как депутаты городской думы проголосовали и подсчитали голоса.
Как это происходило, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.
Перед обсуждением все три кандидата выступили со своими программами развития города.
Юрий Валгушкин
Алла Сыч
Андрей Филатов
Работать новому мэру явно есть с чем.
Волнительный момент: депутат Богдан Гужва демонстрирует пустую урну для голосования.
Ее запечатывают: сейчас сюда посыплются бюллетени с выбором парламентариев.
В голосовании участвовали 22 депутата.
В итоге 20 парламентариев отдали свой голос Андрею Филатову, по одному голосу получили его соперники. Сегодня Филатов официально вступит в должность: инаугурация назначена на 18 часов.