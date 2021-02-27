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Не надо слов! Как избрали нового главу Сургута // ФОТОРЕПОРТАЖ

Заседание думы Сургута, на котором выбрали градоначальника, в нескольких фотографиях

Не надо слов! Как избрали нового главу Сургута // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото автора

Новым главой Сургута стал Андрей Филатов: новость об этом siapress.ru опубликовал сразу же после того, как депутаты городской думы проголосовали и подсчитали голоса.

Как это происходило, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Перед обсуждением все три кандидата выступили со своими программами развития города.

Юрий Валгушкин

Алла Сыч

Андрей Филатов

Работать новому мэру явно есть с чем.

Волнительный момент: депутат Богдан Гужва демонстрирует пустую урну для голосования.

Ее запечатывают: сейчас сюда посыплются бюллетени с выбором парламентариев.

В голосовании участвовали 22 депутата.

В итоге 20 парламентариев отдали свой голос Андрею Филатову, по одному голосу получили его соперники. Сегодня Филатов официально вступит в должность: инаугурация назначена на 18 часов.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 89, комментариев: 0
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