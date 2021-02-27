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​Под руководством Андрея Филатова Сургут ждет эффективное взаимодействие между общественностью и администрацией

Руководитель Сургутского отделения МГЕР об избрании Андрея Филатова новым главой Сургута

​Под руководством Андрея Филатова Сургут ждет эффективное взаимодействие между общественностью и администрацией
Фото: vk.com/vladrazgulyaev

От всей души хочется поздравить Андрея Сергеевича Филатова с избранием Главой города Сургута.

До сих пор лишь однажды удалось пообщаться с Андреем Сергеевичем лично. Это было на встрече его как кандидата с городскими общественниками. Было приятно, насколько Андрей Сергеевич погрузился в жизнь Сургута и уже сейчас прекрасно знает его историю, экономические и социальные показатели, а также трудности с которыми в своей работе сталкиваются общественники.

В рамках беседы Андрей Сергеевич чётко дал понять, что намерен работать только на результат. Даже самые крупные мероприятия общественников, не несущие в себе конкретную цель и фактический результат, уступят точечным конкретным и обоснованным акциям. Нас обещали слушать и слышать, но ключевым стало понимание, что и на нас общественников ложится огромная ответственность, ведь если нас поддержит Администрация, то и мы должны отработать на самом высоком уровне.

Уверен, под руководством Андрея Сергеевича Сургут ждут планомерное развитие, эффективные коммуникации между общественностью и администрацией, а также оперативное и обоснованное решение текущих задач, стоящих перед городом.

старший специалист по работе с молодежью Молодежного Ресурсного Центра, руководитель Сургутского отделения МГЕР


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Сегодня в 15:58, просмотров: 176, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Глинских
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Сегодня в 17:30
От всей души! Максимально искренне, хочу поблагодарить Владислава за очень точное, душевное и искреннее поздравление, дастойнешего Андрея Сергеевича Филатова.
Как выразительно и в то же самое время точно, в своем поздравлении Владислав охарактеризовал личные и профессиональные качества, многоуважаемого Андрея Сергеевича.
Как приятно, что такие чуткие, воспитанные и грамотные люди, как Владислав идут на смену не менее умным, профессиональным и патриотичным партийным деятелем.

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