Руководитель Сургутского отделения МГЕР об избрании Андрея Филатова новым главой Сургута

От всей души хочется поздравить Андрея Сергеевича Филатова с избранием Главой города Сургута.

До сих пор лишь однажды удалось пообщаться с Андреем Сергеевичем лично. Это было на встрече его как кандидата с городскими общественниками. Было приятно, насколько Андрей Сергеевич погрузился в жизнь Сургута и уже сейчас прекрасно знает его историю, экономические и социальные показатели, а также трудности с которыми в своей работе сталкиваются общественники.

В рамках беседы Андрей Сергеевич чётко дал понять, что намерен работать только на результат. Даже самые крупные мероприятия общественников, не несущие в себе конкретную цель и фактический результат, уступят точечным конкретным и обоснованным акциям. Нас обещали слушать и слышать, но ключевым стало понимание, что и на нас общественников ложится огромная ответственность, ведь если нас поддержит Администрация, то и мы должны отработать на самом высоком уровне.

Уверен, под руководством Андрея Сергеевича Сургут ждут планомерное развитие, эффективные коммуникации между общественностью и администрацией, а также оперативное и обоснованное решение текущих задач, стоящих перед городом.

старший специалист по работе с молодежью Молодежного Ресурсного Центра, руководитель Сургутского отделения МГЕР