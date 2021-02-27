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​Вопрос с адресными табличками – это позавчерашний день. Его не надо даже обсуждать, надо просто сделать

Сургуту нужен дизайн-код не только вывесок с адресами, но и всей архитектуры города

​Вопрос с адресными табличками – это позавчерашний день. Его не надо даже обсуждать, надо просто сделать
Фото naruzhka39.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов включился в обсуждение адресных табличек и их формата в Сургуте. Публикуем его комментарий с редакторской правкой.

Названия улиц и номера домов должны быть типа «светящихся коробов», как и предложил депутат Болотов. Опять же, московский стандарт в помощь. Все-таки одна из крупнейших столиц мира. Грех не взять пример.

Конечно, проще крашеные «жестянки» – прибил и забыл. Днем читается, а ночью, мол, кто читать будет? Неправда. Скорая медицинская помощь, спасательные и аварийные службы, правоохранительные органы и так далее по списку. И прежде всего «службы дня и ночи». Им помогут такие светящиеся таблички улиц и номеров домов. Тут и обсуждать нечего! Тем более, на городской думе! Бери и делай! Зачем дума-то нужна?

Будут принимать бюджет города, там может и возникнуть дискуссия: сколько миллионов надо выделить под это нужное дело. Но друзья! Вопрос с табличками – это позавчерашний день. Вот вроде Сургут занял второе интегральное место по доступности проживания и комфорту в рейтинге крупных городов РФ, а светящихся табличек с названием улиц и домов нет. Непорядок.

Скажем, тот же «Сибпромстрой» сотни домов в Сургуте уже ввел, а какие таблички с названием улиц и домов он крепит на фасадах? Светящиеся или не светящиеся? Вопрос для ДАиГа на засыпку. Вот хотя бы в новых домах можно было лет десять требовать с застройщиков установку светящихся «коробов» с названием улиц и номеров домов. А старые дома можно было бы постепенно «подшаманить». Но пока идет по этой теме лишь дискуссия: «Быть или не быть».

Пока мы тут дискутируем, люди уже пошли дальше. Дизайн-коды улиц внедряют. К примеру, дизайн-коды уличных вывесок. В той же Москве, которая в вышеобозначанном рейтинге городов скакнула в 2020 году с 52 места на пятое место, но все же позади Сургута на три позиции (кто бы сомневался!). Так будучи на 52-м и ниже местах Собянин еще 25 декабря 2013 года принял Постановление Правительства Москвы №902 – «О размещении вывесок на улицах Москвы». Регламент разработали на 124 страницы, и работают давно по этому документу.

К чему это я говорю? К тому, что нужна концепция размещения информации на улицах города, в том числе и банальных названий улиц и номеров домов. И не только. Нужен разработанный общегородской информационный стандарт. Нужен разработанный дизайн-код вывесок на улицах города. Короче, городская дума – это не «площадка для дискуссий» подобного рода тем. Площадка для дискуссий должна быть у исполнителей, в ДАиГ и у главы города. А дума – это контрольный орган. Не по адресу ДАиГ с вывесками обратился.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 124, комментариев: 0
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