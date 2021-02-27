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​«Главное, что я могу посоветовать на правах бывшего Главы — как можно больше общаться с горожанами»

Вадим Шувалов о назначении Андрея Филатова новым главой Сургута

​«Главное, что я могу посоветовать на правах бывшего Главы — как можно больше общаться с горожанами»
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Новым Главой Сургута стал Андрей Филатов. Сегодня городская Дума приняла соответствующее решение.

Поздравляю Андрея Сергеевича с победой в конкурсе! На первых этапах пришлось обойти десятки конкурентов, затем успешно пройти собеседование с конкурсной комиссией, а после — сразиться за пост в составе тройки лидеров.

Уверен, новый Глава справится с этой работой. Главное — не забрасывать старые проекты и продвигать новые. Благоустройство, создание современных городских пространств, развитие парков, реформирование общественного транспорта и большая реновация проспекта Ленина — всё это будет определять облик города, который приближается к статусу самого северного полумиллионника.

Но главное, что я могу посоветовать на правах бывшего Главы — как можно больше общаться с горожанами. В Сургуте живут открытые неравнодушные люди с крепким характером, не боящиеся перемен. Их мнение по городским вопросам должно быть определяющим — ведь именно на них мы и работаем.

Андрей Сергеевич, удачи на новом месте! Всегда готов ответить на любой ваш вопрос или помочь советом.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 175, комментариев: 4
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:40
кто-то спрашивал вашего совета? Вы ничего полезного для города не сделали и по команде с округа бросили должность главы. Какие могут быть советы?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:09
Ага, забыл еще посоветовать на колокольню слазить и с горки прокатиться.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 16:22
Уважаемый Сергей!Он забыл сказать.что шипы (!!!)виновны в коллейности дорог...Вдруг новый мэр по -старинке скажет,"денег не хватает"...для качества дорог...
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 17:36
" На первых этапах пришлось обойти десятки конкурентов, затем успешно пройти собеседование с конкурсной комиссией, а после — сразиться за пост в составе тройки лидеров". Браво, Вадим Николаевич! Прекрасный троллинг! Научился все таки.
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