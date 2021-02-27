Вадим Шувалов о назначении Андрея Филатова новым главой Сургута

Новым Главой Сургута стал Андрей Филатов. Сегодня городская Дума приняла соответствующее решение.

Поздравляю Андрея Сергеевича с победой в конкурсе! На первых этапах пришлось обойти десятки конкурентов, затем успешно пройти собеседование с конкурсной комиссией, а после — сразиться за пост в составе тройки лидеров.

Уверен, новый Глава справится с этой работой. Главное — не забрасывать старые проекты и продвигать новые. Благоустройство, создание современных городских пространств, развитие парков, реформирование общественного транспорта и большая реновация проспекта Ленина — всё это будет определять облик города, который приближается к статусу самого северного полумиллионника.

Но главное, что я могу посоветовать на правах бывшего Главы — как можно больше общаться с горожанами. В Сургуте живут открытые неравнодушные люди с крепким характером, не боящиеся перемен. Их мнение по городским вопросам должно быть определяющим — ведь именно на них мы и работаем.

Андрей Сергеевич, удачи на новом месте! Всегда готов ответить на любой ваш вопрос или помочь советом.