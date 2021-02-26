Обсуждение светящихся адресных табличек аж в думе Сургута — печальный признак времени

С большим интересом и последующей грустью прочитал новость о том, что «внешний вид табличек с адресами на сургутских домах в обозримом будущем, возможно, будет приведен в единообразие».

Кратко: директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод выступил в думе с речью о необходимости систематизировать внешний вид табличек с адресами, потому что в октябре нам предстоит перепись населения, и несчастным переписчикам будет трудно сориентироваться в нынешней конфигурации отображения адресов.

Пока мы не перешли к предмету разговора, я еще раз обращу ваше внимание: главному архитектору, по всей видимости, очень жаль людей, которые будут вынуждены бродить впотьмах сургутской зимы и искать адреса домов, где проводится перепись населения. Самих сургутян, которые в этом живут уже десятилетиями, ему, наверное, не жалко. И ради них провести эту назревшую много лет как реформу как-то было не с руки. Только ради переписчиков. Хоть так.

Вернемся к теме. Дискуссия о единообразии адресных табличек домов. В думе города. С подачей – надо бы, мол, привести эти штуковины к однообразию. Чтобы шрифт было видно, чтобы межстрочные интервалы были правильные и все такое. К слову, любопытно – фраза: «Может, следует рассмотреть возможность использования световых коробов?» принадлежит депутату Владимиру Болотову. Значит ли это, что, предлагая улучшение адресных табличек, наш департамент архитектуры не подумал о том, что они должны быть подсвечены?

Еще раз – в Сургуте. Где темная непроглядная зима с октября по апрель. В 2021 году целая городская дума обсуждает вопрос, стоит ли подсветить адреса домов.

Да конечно же стоит! Даже если это обойдется в 5000 рублей за каждый световой короб. Потому что это город, у него есть базовые правила оформления и навигации, и отсутствие подсвеченных адресных табличек, которые входят в дизайн-код города или района – это какое-то безумие. А ведь можно сделать фишку – для отдельных районов создавать определенные таблички в своей стилистике, чтобы подчеркивать идентичность конкретной территории и города в целом. Просто вбейте в гугле «светящиеся адресные таблички», и посмотрите, как это бывает.

То есть адресные таблички, их внешний вид и оформление, плюс различные городские указали – это важнейший нюанс среды. И нормальные архитекторы в Сургуте уже как минимум привели бы эту систему в порядок, а хорошие – сделали бы ее отличительной фишкой города.

Опять же, хочется похвалить наш ДАиГ за попытку навести порядок на этом диком поле. С другой стороны, пока создание единой системы адресных табличек находится в состоянии «возможно». Так что как мы, возможно, увидим реальный и хороший проект этого городского преобразования – так и похвалим.