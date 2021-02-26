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​Здесь вам не Техас

Несколько слов о закаленных севером коммунальных службах Югры

​Здесь вам не Техас
Фото: contextap.ru

Когда целыми днями мониторишь региональную повестку, не всегда успеваешь заглянуть куда-нибудь дальше Югры. Но ситуация, которая творится в нескольких штатах США, долетела и до меня. На днях президент Джо Байден объявил Оклахому зоной стихийного бедствия. Ранее то же самое – в Техасе. При том, что в это время года там должно быть +15, сейчас там тот же градус, только со знаком минус. Крыши домов буквально проваливаются под тяжестью тающего снега. Часами люди стоят в очередях за питьевой водой. По федеральным каналам показывают пустые полки супермаркетов.

Страшно такое представить. Кажется, даже с коронавирусом мир столкнулся менее болезненно, чем Америка с природным коллапсом. Ни к тому, ни к другому не были готовы. В этом и вся беда. Если пандемию предвидеть было невозможно, то содержать в надлежащем состоянии сети и быть готовыми к разным ситуациям — прямая обязанность ресурсоснабжающих организаций. А теперь в результате чьей-то халатности гибнут десятки людей, оставшихся без жизненно важных ресурсов: тепла, водоснабжения.

Так вот, наблюдая за ситуацией на другой стороне света здесь, в Сургуте, где народ привык к погодным сюрпризам, понимаешь, насколько наши коммунальные службы, которые при каждом удобном случае хает народ, хорошо справляются со своей работой.

Да, сейчас кто-то уже начал тапок снимать, чтобы запустить им прямо в этот блог. Это те, кто после первого обильного снегопада за месяц выкладывает фото нечищеных дорог и дворов, сетуя на чиновников и УК. Те, кто вечно жалуется, что им по ночам мешает спать снегоуборочная техника. Но если подумать и посмотреть на происходящее с другой стороны... Что, трактор должен выходить на службу и ловить снежинки, прежде чем они лягут слоем снега? Или в дневное и вечернее время кататься по городским улицам, ухудшая и без того надоевшую автомобилистам ситуацию с пробками? Нет. Если утром после снегопада дороги не чищены, я знаю, что к вечеру возвращаться с работы я буду по вылизанному асфальту. За что большая благодарность тем, кто к этому делу причастен, как бы это пафосно ни звучало. Нынешняя зима показала всю суровость нашего региона. И в то же время испытала на прочность коммунальную систему, систему управления, да и самих югорчан. Да, бывают сбои, многие понесли большие траты за комфорт и тепло в доме в период длительных морозов, кто-то в эту зиму остался без транспорта, который не выдержал испытаний Севером. Один за другим, как спички, горят прикуриваемые автомобили.

Но, как сказала губернатор Югры Наталья Комарова на последнем заседании оперативного штаба: «За все уплачено», — видимо, имея в виду северную надбавку. Так что живите и радуйтесь, что здесь у нас не Техас и что наши службы уже в коей мере научились справляться с капризами природы.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 190, комментариев: 1
Комментарии:
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Сегодня в 17:31
Некорректное сравнение, широты Техаса: 25 гр. северной широты по 36 гр. с. ш., а вот например Сочи: 43 гр, центр Крыма 45 гр.... То есть наши даже эти "юга", существенно севернее Техаса.
Т.е., вполне себе понятно, что сети в Техасе ввиду географии не рассчитаны на -20 градусов - это норма: у нас еще при Советах были разные нормативы, например, по толщине стен в домах в Москве и в Сургуте...
Я вот сомневаюсь, что -20 в тех же Сочи на протяжении довольно длительного периода никто не заметил бы...В Сургуте вот в январе тоже "гидравлика" не выдерживала: кучи мусора, снежный наст, по которому чрезвычайно скользко было ходить..

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