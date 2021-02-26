В Сургуте сегодня обсудят проект планировки участка проспекта Пролетарского

В 90-е среди жителей 25-го микрорайона ходила шутка — дескать Сургут, как и Москва состоит из трех колец — Ленина, Нефтеюганского и Пролетарского.

Кольцо на Пролетарском осталось в качестве рудимента от опоры ЛЭП, расположившейся аккурат посреди узенькой двухполоски. Какая-никакая достопримечательность получилась!

Впрочем, скоро мы рискуем ее лишиться. В пятницу, 26 февраля, состоятся публичные слушания, посвященные проекту планировки и межевания так называемой Улицы 1 «В» — участку Пролетарского проспекта, соединяющего Геологическую и Югорскую улицы.

Сегодня этот участок фактически является «бутылочным горлышком» между шестиполосной частью основного проспекта и крупным перекрестком на улице Югорской, здесь каждый день в час пик скапливаются пробки. Новый проект планировки призван решить эту проблему. По всей длине 1 «В» должна стать четырехполосной дорогой с разделителем потоков, парковками, съездами и остановками.

Призываю всех живущих рядом ознакомиться с проектом. В него еще можно внести изменения, для этого необходимо принять участие в публичных слушаниях 26 февраля в 18:30 (ул. Восход, д.4). Вход свободный, но обязательно с паспортом и маской!