16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7532   EUR  89,6691  

Новости

Больше новостей
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
0
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Кто станет главой Сургута?
Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​Не испортил

Почему у Сургута никак не задается с развитием?..

​Не испортил
Фото: admsurgut.ru

Вот она, главная проблема Сургута нарисовалась — пришла откуда совсем уж не ждали. Уходящий в отставку замглавы Сургута Владимир Шмидт, подводя итоги своей деятельности, заявил: «Основное мое достижение, если коротко, — не испортил ничего».

Странно слышать такое именно от Шмидта, с работой которого можно (и нужно) связывать, например, завершение грандиозного долгостроя — пятисотметрового участка улицы Маяковского или строительство какой-никакой, а все-таки Центральной площади, старт большой программы по реновации проспекта Ленина с созданием наконец-то нормальных пешеходных зон, — перечислять можно и далее: всего полтора года — а результаты, как ни крути, есть, но… «главное — ничего не испортил».

Это, собственно, и есть проблема: раз уж администрация — «крепкие хозяйственники» — вот так понимает минимальные цели своей деятельности — пиши пропало; у города всегда есть грандиозные планы на развитие, но все они разбиваются именно о такое вот целеполагание. Комичность (на самом деле трагичность) его в том, что даже этой цели достичь зачастую не удается — поэтому до сих пор город обсуждает, нужна ли эстакада над парком «За Саймой», почему превращение ж/д вокзала в расписной теремок преподносится как модернизация и инновация, по какой причине до сих пор висит в воздухе судьба многострадального Дома пионеров, и так далее, и тому подобное.

Это всего лишь три примера того, что поставленная Шмидтом нижняя планка — «не навреди» — оказывается слишком высока для хозяев города. Ну так, может быть, пора заявлять более амбициозные цели — не достигнув которых, очередной уходящий чиновник с полным правом сможет сказать: ну хоть не испортил ничего. И никто ему вслед слова худого не скажет — ну вот как тому же Шмидту.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 12:47, просмотров: 62, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 3642
  2. Сергей Полукеев: «Комиссии, которые не имеют отношения к экологии, жарко спорят о ботаническом саде, будто они ботаники. Это смешно» // ONLINE 1721
  3. ​Морозы не отступят: сургутян предупреждают об аномальных холодах в четверг 1633
  4. Вартовчанин погиб в результате падения из окна многоэтажки 1567
  5. За Саймой — печальное будущее 1478
  6. ​«Самостоятельно планирую свой день и свою зарплату», — специалист по недвижимости рассказал, как с нуля стал лидером по выручке за полгода 1375
  7. ​Бывший лейбл Тимати так и не заплатит сургутскому фотографу за взятый без спроса снимок 1174
  8. ​Югра готовится к возвращению на сцену 1115
  9. ​Пенсионеров и беременных в ХМАО оставили на самоизоляции 1096
  10. ​Из Нижневартовска можно будет летать в Ростов-на-Дону 1031
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 9019
  2. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 7800
  3. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 6765
  4. Врио начальника нижневартовской полиции уволен из-за нашумевшего «урока мужества» 6327
  5. Абсолютный ноль: сайт прогноза погоды «предсказал» минус 273 в Сургуте 5880
  6. ​Наталья Комарова поручила разобраться с капремонтом дома на Бажова в Сургуте 5372
  7. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 5017
  8. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 4742
  9. ​В Нижневартовске начинают строить новую дорогу 4680
  10. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 3642
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20164
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13834
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13268
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 11004
  5. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 10584
  6. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10359
  7. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 10067
  8. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 9676
  9. ​Директора строительной фирмы, обманувшего дольщиков в Нефтеюганске, накажут 9558
  10. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 9019

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика