Почему у Сургута никак не задается с развитием?..

Вот она, главная проблема Сургута нарисовалась — пришла откуда совсем уж не ждали. Уходящий в отставку замглавы Сургута Владимир Шмидт, подводя итоги своей деятельности, заявил: «Основное мое достижение, если коротко, — не испортил ничего».

Странно слышать такое именно от Шмидта, с работой которого можно (и нужно) связывать, например, завершение грандиозного долгостроя — пятисотметрового участка улицы Маяковского или строительство какой-никакой, а все-таки Центральной площади, старт большой программы по реновации проспекта Ленина с созданием наконец-то нормальных пешеходных зон, — перечислять можно и далее: всего полтора года — а результаты, как ни крути, есть, но… «главное — ничего не испортил».

Это, собственно, и есть проблема: раз уж администрация — «крепкие хозяйственники» — вот так понимает минимальные цели своей деятельности — пиши пропало; у города всегда есть грандиозные планы на развитие, но все они разбиваются именно о такое вот целеполагание. Комичность (на самом деле трагичность) его в том, что даже этой цели достичь зачастую не удается — поэтому до сих пор город обсуждает, нужна ли эстакада над парком «За Саймой», почему превращение ж/д вокзала в расписной теремок преподносится как модернизация и инновация, по какой причине до сих пор висит в воздухе судьба многострадального Дома пионеров, и так далее, и тому подобное.

Это всего лишь три примера того, что поставленная Шмидтом нижняя планка — «не навреди» — оказывается слишком высока для хозяев города. Ну так, может быть, пора заявлять более амбициозные цели — не достигнув которых, очередной уходящий чиновник с полным правом сможет сказать: ну хоть не испортил ничего. И никто ему вслед слова худого не скажет — ну вот как тому же Шмидту.