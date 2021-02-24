Никаким благоустройством в сургутском парке «За Саймой» и не пахнет

Парк «За Саймой» – это огромная территория, которая состоит из парка, трех рукавов Саймы и еще из нескольких кусочков, примыкающих к ним со стороны улиц Мелик-Карамова, Федорова. Если посмотреть на эту зону с высоты птичьего полета, то мы увидим, что она напоминает Центральный парк в Нью-Йорке, где посреди каменных джунглей возникает гигантский зеленый массив. В Сургуте уникальная территория создана природой, растет себе, живет без всякого вмешательства человека, и ей бы помочь умным подходом. Сделать рекультивацию леса, построить правильный ботанический сад. И, наконец, привести в порядок все три рукава нашей живицы городской, из которой еще 50 лет назад люди брали воду для питья.

И что же делают чиновники на протяжении многих лет? Они якобы под видом заботы о парке внедряют очевидные решения – очистка и сохранение реки и леса, создание благоприятных условий для активного уличного времяпровождения? Нет. Они раз за разом выкатывают нам предложения по коммерциализации парка. Сама по себе коммерциализация любого общественного пространства не есть плохо. Но зная наших чиновников, мы понимаем, что речь может идти о примитивном корыстном интересе. И предложения, которые на последних слушаниях представил городской департамент архитектуры и градостроительства, это подтверждают. То есть давно уже сформирована какая-то ОООшечка из другого города, и под нее у нас будет несколько кафе, четыре или восемь шаурмечных – вот и все видение общественного уникального природного пространства.

Сургут планомерно уничтожается как нормальное место для жизни. Каждый свободный клочок земли уходит не под малые архитектурные формы, не под памятники и фонтаны, уличные инсталляции и аттракционы – власти идут по пути приватизации каждой пяди сургутской земли.

За последние 30 лет в Сургуте построено какое-то выдающееся архитектурное сооружение, которое делает город интересным не просто для жителей, но и для туристов? Кроме нескольких корпоративных офисов и пресловутой «Вершины» больше нет ничего. Поэтому у парка «За Саймой» печальное будущее – некомпетентные, не разбирающиеся в городском планировании чиновники, протаскивают частные коммерческие интересы под видом реновации. Никаким обустройством там и не пахнет. Я считаю, что происходит отчуждение городских территорий в пользу непонятных предпринимателей, которых курируют работники ДАиГ.

Парк «За Саймой» — это природная рекреационная зона, которая делает Сургут более интересным городом для проживания, чем многие соседние муниципалитеты. В Нижневартовске нет таких уникальных городских лесов и парков. Вся уникальность Нижневартовска только в том, что он, в отличие от Сургута, впрямую стоит на берегу Оби. В Нефтеюганске вообще ничего нет. В округе, может быть, только Ханты-Мансийск сравнится с Сургутом своим уникальным природным ландшафтом. А наши чиновники что делают? Все, к чему они прикасаются, у них не как у царя Мидаса превращается в золото, а наоборот, — мрет. Речь идет о целеполагании нашего чиновничества.

Надо менять таких чиновников, надо учиться у муниципалитетов, которые подобную работу проводят на отлично. Например, Тюмень. С ходу приведу три примера. Это набережная реки Туры, которую местные власти сделали за счет федерального бюджета; Цветной бульвар и улица, где старые особняки восстановлены за счет муниципалитета и отданы в руки частного инвестора. Городским парком занимался лично Сергей Собянин – поставил цель из безобразия сделать конфетку и достиг ее. Никому не придет в голову обвинить Собянина, Владимира Якушева или Александра Моора в каком-то коррупционном интересе, потому что жители видят нормальное целеполагание.

В Сургуте власти поступают принципиально по-другому. Я уверен, что три-четыре месяца и эксперты уровня Владимира Браташова, Сергея Полукеева, профессоров СурГУ составят план рекультивации природных зон парка «За Саймой». Это все делается элементарно, но мы этого не видим. У наших чиновников другие задачи. Остается надеяться, что ситуация изменится, если новый глава будет чуток к общественному запросу.