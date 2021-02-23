В Сургуте прошли соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта на кубок «ГК Каменный мыс» – 2021

Воскресное приключение началось со знакомства приятной компанией. Главарем сей банды была каре-голубоглазая Эльза, которая сразу понюхала меня, лизнула руку, а значит, приняла в команду. Это была собака породы хаски. Маленькая, милая – ей всего четыре месяца, – но очень сильная. Она терпеливо и послушно ждала, когда «Мицубиси Аутлендер» примчит нас к точке назначения – на «Каменный мыс». Там 21 февраля проходили старты с собаками. Эльза в соревнованиях не участвовала – у ее хозяев, Марии и Антона, была цель социализировать животное, а здесь выдалась удачная возможность: в среде своих сородичей и множества незнакомых людей.

Прибыли мы на место рано, около 10 часов. Начало забегов только в 11.30. Так что у нас было время осмотреться и привыкнуть к обстановке. На улице морозно, -25, но за пределами города холод еще крепче. Единственным местом, где собравшиеся могли погреться, была святая святых, двухэтажный деревянный домик – штаб федерации ездового спорта Югры.

На втором этаже организаторы оформляют участников, на первом сидит ветеринар в ожидании их питомцев. Лапы вверх, проверка коготков! Маникюр должен быть весьма сдержанным, иначе травмы во время забега не избежать.

В уютном охотничьем домике так и тянуло рассмотреть все уголки. Посреди теплой комнаты книжная полка. И, конечно же, здесь читают Джека Лондона. Эти потрепанные любопытными пальцами книжки создают особую атмосферу.

Тем временем на старте уже кипит работа. Организаторы открыли соревнования. Первым исследовать трассу отправился Александр Билан под №1. Он выступил в дисциплине скиджоринг, когда спортсмен передвигается на лыжах в паре с собакой.

Один за другим у линии старта сменялись участники. Для остальных – томительно ожидание. Команда болельщиков сложилась отменная – лаем и воем хаски подбадривали соперников, успевая при этом показывать друг другу свой характер.

Не испугались холода и приняли участие в соревнованиях 12 участников. Кроме того, в ловкости и быстроте состязались юные любители ездового спорта. На финише у ребят столько эмоций, будто они побороли стихию. А самой маленькой участнице Александре Игнатовой всего девять месяцев. Малышку родители бережно усадили в нарты и прокатили несколько метров. Ездовой спорт и общение с братьями меньшими для всех собравшихся – это образ жизни. Поэтому любовь к этому своим детям прививают с малых лет.

А пока участники наслаждались трассой и скоростью, я пыталась уловить в объективе скромного фотоаппарата чей-нибудь кожаный нос. За одним из них охотилась еще одна гостья, вооружившаяся фототехникой. Я издала «чмок», сложив губы трубочкой, однако Бруно все неправильно понял, и вместо милейшего фото получилось так, что его нос уже обнюхивает мое лицо. Повалив меня на снег, он начал страстно вылизывать мое лицо. От смеха и его напористости у меня просто не было сил выбраться из этих объятий. Любвеобильный оказался парень.

Фото: Наталия Лабыгина

В это время работа кипела у судей соревнований. Все результаты посчитаны. И вот он торжественный момент. В пяти категориях победителей и призеров распределили по местам.

Так среди мужчин в забеге на 2,2 километра на лыжах с одной собакой первым стал Максим Урюпин с итоговым временем 6,28 минут. Лыжи-спринт на 800 метров среди юниоров за 3,11 минут первой преодолела Ульяна Тимофеева: «Трасса легкая, резкие повороты. Собака хорошо себя вела, тянула все время, реагировала на команды. Но пару раз она хотела свернуть не туда, куда нужно из-за моих падений». Спринт на нартах с двумя хасями с наилучшим результатом прошел Денис Гаврилин. В упряжке с четырьмя собаками лидером стал Владимир Булгаков. С командой из шести хаски первое место за спринт на нарте завоевала Анна Тимофеева.

Приз получил почти каждый участник, даже четвероногие. Из-за холода конкуренция была небольшая, зато, получив свою дозу андреналина, все разъехались по домам. Эти старты можно назвать разминкой перед грандиозным испытанием. В марте любителей ездового спорта ждут двухдневные состязания «Югорская весна». Каюры отправятся на собачьих упряжках до «Каменного мыса» от самого Сургута. Опытные спортсмены и хорошо обученные собаки с такой задачей могут справиться примерно за час.