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​Поход к перевалу Дятлова. День второй

Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

​Поход к перевалу Дятлова. День второй
Фото: из архива автора

Раннее утро. Дежурные Лена и Артем встают в пять утра и варят овсяную кашу с изюмом. Остальные смогли поспать на час подольше. Лагерь начинает собираться и укладывать рюкзаки. К этому времени уже готов завтрак. Во второй день нам предстояло пройти на лыжах 16 километров до стоянки лагеря. Пока я привязывала веревки к стропам, часть группы уехала вперед, поэтому, надев лыжи, я помчалась их догонять.

Проехав один километр, мы получили сообщение по рации, что группа свернула не в том месте, где было нужно – пришлось возвращаться обратно, чтобы вернуться на верный маршрут. Выходили мы всегда затемно. Шли, освещая путь фонариками. Рассвет встречали на лыжне. Одно из незабываемых впечатлений похода – восходящее из-за макушек деревьев солнце. Лес пробуждается, идти становится веселее. Пройдя десять километров и поднявшись с 240 до 600 метров, мы вышли на плато. Сделав небольшой перекус, отравились дальше.

Вдоль лыжного пути мы увидели табличку с указанием «Стоянка Синей Нивы». Пройдя оставшиеся шесть километров, мы нашли удобное место для разбивки лагеря – стоянку хребет Чарконур. Что самое важное на стоянке? Правильно, кухня – поэтому мы с Лидой начали разгребать снег для походного костра, остальные топтали сугробы на том месте, где будет поставлена палатка. Все дружно взялись за работу, и за короткое время дрова напилены, костер разожжен, каны с талым снегом висят, палатка стоит. Лида с Алексеем готовят макароны с колбасой на ужин и накрывают стол. Это наш дом на ближайшие двое суток. Надо сказать, что вход в шатер для зимних походов вовсе не такой, как многие видели в обычной спортивной палатке. Он больше напоминает вход в заячью нору, и войти в него можно только одним способом – ползком.

Результатом моей неосмотрительности стало то, что я выбрала в палатке место для сна вдоль ее бортика, который промерзал вместе со мной, и несмотря на теплый спальник я прочувствовала на себе все гостеприимство уральских гор и зимней ночи. Важный пункт ночевки – дежурство у печки, где каждые полтора часа происходила смена. Мы с Николаем не дежурили, так как утром была наша очередь готовить завтрак. В меню была снова овсянка с изюмом.


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Сегодня в 13:51, просмотров: 138, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 14:29
Только и делали, что жрали....

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