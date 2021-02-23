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От кого защитим ветеранов?

Патриотизм с хэштегами: как россиянам предлагают праздновать День защитника Отечества

От кого защитим ветеранов?
Скриншот предоставлен автором

Накануне 23 февраля в совершено мирную подготовку работников бюджетной сферы к длинным выходным вторглось срочное задание сверху. Приглашение к участию во флешмобе на патриотическую тематику с чётким алгоритмом действий. Сразу четыре акции на выбор, посвященные Дню защитника отечества. Казалось, бы, вполне себе актуальное мероприятие, и ничего не надо импровизировать: флешмоб подразумевает единообразие и указание хэштегов, чтобы массовость проследить. Хорошо, начинаем, читать условия задачи.

Вариант первый, называется «Скажи спасибо лично». «Опубликуйте архивные фото и видео со своими родными — защитниками Отечества, рассказав трогательную историю своего ветерана с призывом успеть сказать спасибо всем тем ветеранам, кто ещё жив — сходить в гости, просто позвонить и сказать спасибо!» Стоп. У нас ныне здравствующего ветерана… Сын-школьник быстро подсчитал, что 75 лет назад нашему ветерану уже было 25, а сейчас, будь он жив, имели бы счастье вместе с «личным спасибо» поздравлять его со столетием… Но годы войныникого не щадили, и прадед Иван Аполлонович вернулся с ранениями, и давно умер. Все наши фронтовики ушли.

Допустимо ли изменить условие акции, сказав спасибо ныне живущему деду? Он 1946 г.р., служил в ракетных войсках, ветеран труда ХМАО, отдавший энергетике Сургута полвека своей жизни. Ведь второй дед служил в Афганистане, умер от сердечного приступа в 55, и может быть, что-то не успели сказать… Но организаторы напоминают о важности хештега акции #ЗащитимВетеранов и #ЮграЗащищает #Нашизащитники. «От кого мы должны защищать нашего дедушку?» — спрашивает сын.

Вариант второй. Акция «Помним своих героев». Цитируем задание организаторов: «Разместите в соцетях видео с портретом своего ветерана, расскажите о подвиге героя, и что не допустите осквернения его памяти». Всё это, за исключением «осквернения памяти», мы делаем каждый год 9 мая. Это и без напоминаний трепетный, важный праздник. На какое осквернение намекают накануне 23 февраля авторы слогана? Что ответить ребёнку? Ведь дети вне политики?

Акция номер три. «Напишите у себя в аккаунте либо через сайт волонтерыпобеды.рф поздравления ветеранам ВОВ. Волонтеры Победы распечатают их и к 23 февраля донесут до адресатов. И снова хештеги: #ЗащитимВетеранов и #ЮграЗащищает». Но ряды редеют, а в нашем регионе и вовсе мало кто проводит свои последние годы. Куда и кому волонтёры понесут эти письма?

Традиционно школьники пишут поздравления в воинские части нынешним солдатам, и это обоснованно. В прошлом году письмо от одноклассницы моего сына пришло моему племяннику в Подмосковье, а вернувший домой, он пришел в класс к ребятам, поблагодарил и рассказал, какие качества нужны в армии, как важно соблюдать режим, не пропускать физкультуру. Это было здорово и памятно для ребят! И без странных хештегов, без притягивания ко Дню мужества и доблести и без того уже задёрганных ветеранов ВОВ.

Акция четвертая. «Возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Пусть сотни тысяч гвоздик в этот день будут символом нашего уважения к ветеранам и тем, кто не вернулся с войны. В этот день выкладывай посты с хэштегом #Защитимпамятьгероев86 и #ЯПомню». Ребят, вы недолго думая списали программу акции с мероприятий к 9 мая? Но в мае хотя бы тепло. Красные гвоздики – это прекрасный символ, но не в минус 30 градусов, в феврале.

Есть еще пару интерпретаций сей аварской задумки, к которой так нарочито нас привлекают именно в этом году. Не хотелось бы искать в этом какой-то политический смысл. Возможно, носки и трусы, сложенные в виде цифры «23», колбасные букеты и выезд в баню действительно опошляют праздник. Но участвовать в таких спонтанных назидательных флешмобах, даже при всем глубоком уважении к ветеранам, нет никакого желания.

Мы поздравляем в День защитника отечества всех близких мужчин – от коллег до тренеров в спортивной секции. Девочки желают мальчикам в детском саду быть смелыми и совершать подвиги. Возможно, нам нужен отдельный Международный день мужчин в календаре, чтобы те, кто не служил или кому не довелось участвовать в боевых действиях, не смущались от таких хештегов.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 187, комментариев: 2
Комментарии:
Районный критик
не нравится
Сегодня в 11:26
автор намекал но до конца недонамекнул: казалось бы, причем здесь навальный?))
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:10
Устроители этих акции по случаю Праздника обычные бюрократы, которые не могут ничего придумать для выполнения директивы свыше. А придумывать нечего не надо! Организуйте флешмоб молодежи в ТРК, на ЖД вокзале, Автовокзале нефтяников и в других с исполнением песен о Советской Армии и песни военных лет. Не знаете как? Зайдите на сайт народного певца и звёзды интернета Сумишеского. Там найдёте примеры флешмоба с его исполнением песни «Смуглянка» в ТРК, на Красной площади с его исполнением Гимна России. Да вообще флешмобы с исполнением песен по поводу и без повода очень распространено и в РФ, и странах СНГ. Тем более сейчас мороз. Все мероприятия только в закрытых посещениях. А на выбранных площадках не нужно собирать зрителей. Они подтянутся сами. Агитбригады раньше назывались. Ну а всех здравствующих ветеранов поздравят родные и близкие. По традиции и многие структуры ГА тоже Ваш выход!
С ПРЗДНИКОМ ДНЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА! СЛАВА ВЕТЕРАНАМ АРМИИ И ФЛОТА!
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