Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем защитника Отечества

Дорогие жители Сургутского района, уважаемые земляки! Сегодня мы отмечаем праздник мужества и отваги — День защитника Отечества. Ежедневно на защите нашей страны стоит большое количество людей — кто служит или находится в запасе, работников военно-промышленных предприятий, научных организаций, имеющих отношение к безопасности нашей страны.

Благодаря работе этих людей мы живем сегодня в безопасной и комфортной стране. Это очень важно: чувствовать уверенность в завтрашнем дне, испытывать гордость и уважение за свою страну. Без сильной армии и флота это невозможно. Тут как нельзя кстати подойдут слова императора Александра III, императора-миротворца, который сказал: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».

Спасибо вам, дорогие защитники Отечества: бывшие, настоящие и будущие. Пусть у вас в жизни, душе, в семьях всегда царит мир. Здоровья, удачи и благополучия вам! Страна и мы гордимся вами!