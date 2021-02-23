​Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева поздравляет с Днем защитника Отечества

Много лет 23 февраля звучат слова признания и уважения мужчинам, которые посвятили защите родной страны свою профессиональную жизнь. Но новые обстоятельства минувшего года позволили каждому из нас взглянуть на привычные процессы иначе. И даже на мужской праздник. Помощь и поддержка стали ценнейшими ресурсами. Защита и опора оказались необходимы не только на рубежах страны, а здесь и сейчас – пожилым людям, «отрезанным» от мира из-за пандемии, медицинским работникам, которых нужно доставить домой после многочасового дежурства, волонтерским организациям, где всегда требуются сильные руки, работоспособность и то самое мужество.

Быть защитником и в мирное время, не оставаться безучастным к чужой беде -пожалуй, лучшая характеристика мужчин, которых мы поздравляем 23 февраля.

От всего сердца желаю здоровья и благополучия. Пусть вас поддерживают уверенность в собственных силах и надежный семейный тыл.