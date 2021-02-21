16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9833   EUR  89,6604  

Новости

Больше новостей
Звонили ли вам хотя бы раз мошенники якобы из банка?

Да 85.5%

Нет 9.8%

Не знаю 4.7%

Всего голосов: 276

Комментировать
0
Оцените список кандидатов на пост главы Сургута

Отлично 7.5%

Хорошо 5.4%

Удовлетворительно 20.1%

Плохо 52.7%

Не знаю 14.2%

Всего голосов: 239

Комментировать
0
Больше опросов

​Сильная или слабая Россия

Россию часто называют «сильной страной», но это не совсем так

​Сильная или слабая Россия
Фото с митинга 31 января

Когда пропагандисты и лоялисты говорят про Россию и ее руководителей, то обычно употребляют слово «сильный». Сильная страна, сильный лидер, все такое. И это вроде как воспринимается нормально – ну, Крым ведь вернули? В Сирии всех победили несколько раз? В выборы в США вмешались? Значит, сильные. Действительно.

А мне кажется, сила несколько в иных категориях измеряется. Давайте я задам несколько вопросов, на которые читатели (и, конечно, комментаторы) попробуют ответить.

Например. Если руководство страны не допускает к выборам неких людей, критикующих власть, – это признак силы или слабости? Ну то есть, если вас все любят (как вы сами считаете и утверждаете), то вы должны напротив, в честной и открытой конкуренции победить на выборах любых оппонентов и почивать на лаврах под восхищенные возгласы почитателей. Так ведь?

Продолжение этого вопроса – сокращение пространства выборов в стране (имеется в виду, возможность для людей всенародно выбирать мэров и губернаторов) – это признак силы или слабости? С той же аргументацией – если вы популярны и любимы, чего боитесь?

Дальше. Если какие-то жалкие оппозиционеры, которых руководство страны даже брезгует называть по фамилиям, объявляет некие уличные акции, и на это бросаются чуть ли не все административные и репрессивные ресурсы в стране (нет такого отдела УМВД или администрации муниципального образования / региона, которые бы не отпиарили акции Навального 23 и 31 января) – это признак силы или слабости?

Ну, вышли бы люди, постояли на морозе, может, покричали бы чего-нибудь, плакатиками бы помахали. Что бы от этого сломалось в большой и сильной стране? Понятно, если кто-то бы начал безобразничать и кидаться предметами или бить стекла – того надо завернуть и унести, а потом вписать штраф или арест. Но если человек просто стоит и что-то покрикивает – он какую угрозу для общества и государства представляет? И если ты этому человеку не позволяешь постоять и покричать, а хватаешь его и тащишь в кутузку – это признак силы или слабости?

Можно приводить еще кучу разнообразных примеров, но давайте пока на основе этих подумаем: Россия сейчас – это сильная или слабая страна?


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:06, просмотров: 159, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 17:49
В России - слабая власть. Ибо смотрит на всех, не защищает свои интересы. Вышли на несанкционированный митинг - чего с ними церемонится? Всех в кутузку и профбеседу.. На 10 суток.
Послов которые приехали на суд - не пускать и отправить обратно к себе домой. Отключить на фиг гугл с его ютубом. Фейсбук запретить и твитерром! Завести расследование о вмешательстве во внутренние дела страны и санкции против этих стран ввести. Запретить визу и мастер карт. Расплачиваться можно и юнионпэй и JCB. Разрешить стрелять как в Америке полицейским.
Много чего можно сделать, заставить себя уважать....

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутскому мосту дали имя 1354
  2. Абсолютный ноль: сайт прогноза погоды «предсказал» минус 273 в Сургуте 1031
  3. По делу о клевете на ветерана Навальному придется заплатить 850 тысяч рублей 1023
  4. Сургутяне внесли порядка 200 предложений для изменений схемы движения автобусов 977
  5. Более 100 югорчан заразились коронавирусом за сутки 920
  6. Люди, ответственные за стабильность государства, вы зачем так поступаете? 678
  7. В 2021 году бригады окружного кардиодиспансера совершат 54 выезда 521
  8. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 379
  9. За всю пандемию скончалось 727 югорчан с лабораторно подтвержденным COVID-19 362
  10. Сургутяне жалуются на соседа, который кормит голубей на подоконнике 346
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19900
  2. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10118
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8522
  4. ​«Срал я на ваши выражения!» 5137
  5. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4867
  6. Врио начальника нижневартовской полиции уволен из-за нашумевшего «урока мужества» 4707
  7. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4415
  8. ​Школьники Нижневартовска сыграли в разгон митинга на уроке 3854
  9. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3656
  10. ​Активисты обеспокоены «разливом нефти» у озера в Нижневартовском районе 3493
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19900
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13698
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13123
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10862
  5. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10852
  6. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 10497
  7. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 10196
  8. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10118
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 10006
  10. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 8569

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика