Россию часто называют «сильной страной», но это не совсем так

Когда пропагандисты и лоялисты говорят про Россию и ее руководителей, то обычно употребляют слово «сильный». Сильная страна, сильный лидер, все такое. И это вроде как воспринимается нормально – ну, Крым ведь вернули? В Сирии всех победили несколько раз? В выборы в США вмешались? Значит, сильные. Действительно.

А мне кажется, сила несколько в иных категориях измеряется. Давайте я задам несколько вопросов, на которые читатели (и, конечно, комментаторы) попробуют ответить.

Например. Если руководство страны не допускает к выборам неких людей, критикующих власть, – это признак силы или слабости? Ну то есть, если вас все любят (как вы сами считаете и утверждаете), то вы должны напротив, в честной и открытой конкуренции победить на выборах любых оппонентов и почивать на лаврах под восхищенные возгласы почитателей. Так ведь?

Продолжение этого вопроса – сокращение пространства выборов в стране (имеется в виду, возможность для людей всенародно выбирать мэров и губернаторов) – это признак силы или слабости? С той же аргументацией – если вы популярны и любимы, чего боитесь?

Дальше. Если какие-то жалкие оппозиционеры, которых руководство страны даже брезгует называть по фамилиям, объявляет некие уличные акции, и на это бросаются чуть ли не все административные и репрессивные ресурсы в стране (нет такого отдела УМВД или администрации муниципального образования / региона, которые бы не отпиарили акции Навального 23 и 31 января) – это признак силы или слабости?

Ну, вышли бы люди, постояли на морозе, может, покричали бы чего-нибудь, плакатиками бы помахали. Что бы от этого сломалось в большой и сильной стране? Понятно, если кто-то бы начал безобразничать и кидаться предметами или бить стекла – того надо завернуть и унести, а потом вписать штраф или арест. Но если человек просто стоит и что-то покрикивает – он какую угрозу для общества и государства представляет? И если ты этому человеку не позволяешь постоять и покричать, а хватаешь его и тащишь в кутузку – это признак силы или слабости?

Можно приводить еще кучу разнообразных примеров, но давайте пока на основе этих подумаем: Россия сейчас – это сильная или слабая страна?