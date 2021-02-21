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​Поход к перевалу Дятлова. День первый

Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

​Поход к перевалу Дятлова. День первый

Красив суровый и могучий

Великий Северный Урал.

Останцы, что влекут и манят,

Покоя людям не дают.

День первый. Екатеринбург. Встреча участников на жд-вокзале. Ждем остальных членов похода. Приходит Николай Сташков, инструктор турклуба «Спутник», приносит лыжи и волокуши, а также продукты на весь период похода. Группа в составе 11 человек – разного возраста из разных городов, – но одна общая цель на всех – достичь перевала Дятлова. Разбираем лыжи, укладываем провизию по рюкзакам, и вперед на поезд, который повезет нас в город Ивдель, где группу туристов ожидает вахтовка. На ней мы переместимся в поселок Ушма. Со мной в вагоне едут Инна и Сергей. В 2.30 ночи мы приехали в Ивдель. Температура -30. «Газ-66» ждет нас. Ребята привязывают лыжи на крышу, забрасывают рюкзаки в салон, и мы рассаживаемся на лавках. Водитель давит на газ, и мы едем навстречу неизвестному и желанному маршруту.

Познакомившись со всеми участниками похода, инструктор Николай распределил между нами обязанности на время путешествия. Изначально наш путь на машине должен был завершиться в поселке Ушма, но водитель согласился довезти нас чуть дальше, до реки Ауспия. Так мы выиграли один запасной день на всякий случай. Приехав на место и простившись с водителем, мы встали на лыжи, зацепили тяжелые рюкзаки на спины, и один за другим вышли на лыжню. Нам предстоит за три часа преодолеть путь длиной восемь километров до базы Ильича. У меня постоянно слетают стропы с чунь, лыжи толком не едут, тяжеленный рюкзак давит на плечи. Так как я шла в зимний лыжный поход впервые, с вещами немного не рассчитала, взяв лишнее. Пройдя больше половины пути, я поняла, что дальше не могу тащить эту тяжесть. Николай предложил положить его на волокушу и везти таким образом. На спину повесили пустой небольшой рюкзак для радиалки и карабином зацепили сани с моим необъятным рюкзаком. Моя спина была спасена, но при каждом движении вперед волокуша дергала меня назад, словно на другом конце веревки брыкался человек. Ребята любезно предлагали помощь, но свой груз я должна была тащить сама.

Пройдя несколько километров, мы достигли базы Ильича. Какая красота была перед глазами! Деревянный, довольно просторный дом с печью, нарами и столом. Куча гвоздиков, веревочек для сушки и размещения вещей. Недалеко от домика была баня, выходившая к реке, откуда мы брали воду для мытья и приготовления пищи. И лес – красивый, заснеженный, величественный. Тишина и зимнее безмолвие посреди бескрайних снегов. Многоцветная радуга стояла над рекой Лозьва. Солнце слепило нам глаза, а мы радовались, как дети, видя эту волшебную красоту.

Мужчины стали рубить дрова, носить воду, и пошел процесс приготовления обеда. Инна колдовала над каном с гречневой кашей, заправленной тушенкой. Какая же это была вкуснятина! Вода с реки, чай с травой и окутывающее тепло от нашей печи. Протопив баню и помывшись, мы улеглись спать. Наши тела требовали тишины и покоя, но в 20.00 в дом ввалились замерзшие снегоходчики с перевала и начали громко переговариваться. Дима сделал им замечание, но ночные гости были недовольны.


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Сегодня в 08:28, просмотров: 203, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 11:04
Ох и фантазёрка. Сначала инструктор один приносит на вокзал 11 пар лыж, а ещё провизию и волокуши, Геракл просто. А опосля туристы привязывают лыжи на крышу ГАЗ-66!!!!! Так и представил как они туда бойко запрыгивают))))))

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