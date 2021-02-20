Почему наказания полицейских в Югре за школьный урок противостояния беспорядкам — большая ошибка

Пока у меня есть возможность развивать бизнес – я не лезу в политику. Но не могу пройти мимо этой ситуации, считаю, что должна сказать то, о чем многие думают, но не решаются.
Есть факт: мероприятие в школе, подшефной УВД. Показана работа сотрудников по сдерживанию беспорядков.
Что в этом плохого?
1. То, что УВД дружит со школой и проводит там мероприятия – это плохо? – Нет. Очень хорошо.
2. Работать в полиции – это плохо? – Нет. Это важная, тяжелая и нужная обществу работа.
3. Противостоять толпе, заряженной на разрушительные действия, – это плохо?
На мой взгляд, однозначный ответ на этот вопрос читается в следующих управленческих решениях:
– Врио начальника МВД Нижневартовска Олег Сураев — уволен.
– Начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Антон Шишкин — предупрежден о неполном служебном соответствии.
– Старший специалист группы по связям со СМИ Инга Сединкина — предупреждена о неполном служебном соответствии.
– Специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Вадим Зайнуллин — строгий выговор.
– Специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Ямил Бикбов — строгий выговор.
– Специалист группы по связям со СМИ Екатерина Васильева — строгий выговор.
В окружном управлении:
– Начальник УМВД Дамир Сатретдинов — предупрежден о неполном служебном соответствии.
– Врио начальника отдела общественных связей Андрей Воронцов — предупрежден о неполном служебном соответствии.
– Замначальника по работе с личным составом Александр Азевич — получил строгий выговор.
Противостоять толпе, заряженной на разрушительные действия, защищая порядок, – это аморально, этого надо стесняться, об этом нельзя рассказывать школьникам! Вы, парни, делайте эту грязную работу, но не гордитесь ею. А если вздумаете гордиться, то будете наказаны. Вот что, на мой взгляд, считывается за этими решениями.
Люди, ответственные за стабильность государства, вы зачем так поступаете? Почему вопли в интернете становятся причиной увольнения человека, который предан своей работе и умеет вызывать к ней интерес у подростков?
Может стоит научиться отрабатывать негатив в интернете? Чтобы не приходилось отдавать виртуальной толпе своих лучших сотрудников. Это не просто предательство своих, это еще и демонстрация бессилия власти перед интернет-хейтингом.
А слабая власть, не способная сохранить стабильность и обеспечить поступательное развитие общества и государства, – это угроза и моему бизнесу. Вот почему я все-таки снова лезу в политику.