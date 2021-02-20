Почему наказания полицейских в Югре за школьный урок противостояния беспорядкам — большая ошибка

Пока у меня есть возможность развивать бизнес – я не лезу в политику. Но не могу пройти мимо этой ситуации, считаю, что должна сказать то, о чем многие думают, но не решаются.

Есть факт: мероприятие в школе, подшефной УВД. Показана работа сотрудников по сдерживанию беспорядков.

Что в этом плохого?

1. То, что УВД дружит со школой и проводит там мероприятия – это плохо? – Нет. Очень хорошо.

2. Работать в полиции – это плохо? – Нет. Это важная, тяжелая и нужная обществу работа.

3. Противостоять толпе, заряженной на разрушительные действия, – это плохо?

На мой взгляд, однозначный ответ на этот вопрос читается в следующих управленческих решениях:

– Врио начальника МВД Нижневартовска Олег Сураев — уволен.

– Начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Антон Шишкин — предупрежден о неполном служебном соответствии.

– Старший специалист группы по связям со СМИ Инга Сединкина — предупреждена о неполном служебном соответствии.

– Специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Вадим Зайнуллин — строгий выговор.

– Специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Ямил Бикбов — строгий выговор.

– Специалист группы по связям со СМИ Екатерина Васильева — строгий выговор.

В окружном управлении:

– Начальник УМВД Дамир Сатретдинов — предупрежден о неполном служебном соответствии.

– Врио начальника отдела общественных связей Андрей Воронцов — предупрежден о неполном служебном соответствии.

– Замначальника по работе с личным составом Александр Азевич — получил строгий выговор.

Противостоять толпе, заряженной на разрушительные действия, защищая порядок, – это аморально, этого надо стесняться, об этом нельзя рассказывать школьникам! Вы, парни, делайте эту грязную работу, но не гордитесь ею. А если вздумаете гордиться, то будете наказаны. Вот что, на мой взгляд, считывается за этими решениями.

Люди, ответственные за стабильность государства, вы зачем так поступаете? Почему вопли в интернете становятся причиной увольнения человека, который предан своей работе и умеет вызывать к ней интерес у подростков?

Может стоит научиться отрабатывать негатив в интернете? Чтобы не приходилось отдавать виртуальной толпе своих лучших сотрудников. Это не просто предательство своих, это еще и демонстрация бессилия власти перед интернет-хейтингом.

А слабая власть, не способная сохранить стабильность и обеспечить поступательное развитие общества и государства, – это угроза и моему бизнесу. Вот почему я все-таки снова лезу в политику.