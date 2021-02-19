Как высший чиновник Сургута хамил мне на личном приеме, и почему с этим ничего нельзя сделать

«Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне. На самом верхнем и на самом нижнем муниципальном. Потому что это во-первых, вредно для страны, это не справедливо в отношении людей, это опускает всю партию ниже плинтуса».

(В.В. Путин на XVIII съезде партии «Единая Россия»)

Дошло, наконец, и до центральной власти, что степень раздражения общества правящим режимом достигло крайних пределов. Взят курс на борьбу с хамством чиновников. Это теперь тренд. Тренд, в рамах которого перешли от болтовни на съездах «ЕР» к принятию законов, штрафующих несдержанных чинуш. Владимира Владимировича понять можно. Хамит мелочь на местах, а репутация страдает у всей вертикали власти, в том числе и у него.

К счастью, начальники муниципального разлива, несмотря на внешнюю лояльность и даже раболепность, не сильно-то прониклись тревогами руководства страны и продолжают хамить.

Это было чуть больше года назад. Помните, в ноябре 2019 года администрация Сургута внесла в список для приватизаций Городские тепловые сети. Дума же ГТС вычеркнула. Однако это не поменяло суть дела. А суть заключается в том, что администрация приняла решение о передаче ГТС в концессию. А раз приняла, пусть отвечает, подумал я, и явился на личный прием к замглавы Николаю Кривцову с требованием аргументировать позицию администрации.

Чиновник аргументировать не смог, а после моей просьбы быть более открытым к людям повел себя, мягко говоря, неожиданно, заявив – дословно: «Чего вы как в детском саду берете на слабо? На слабо вон на улицу идите. Боишься – не боишься, да СРАЛ я на ваши выражения! Боишься не боишься, да идите от сюда. От души вам!»

Да! От души так от души.

Ну ладно, на Николая Николаевича я не обижаюсь, он человек из простой рабочей грэсовской среды, и к тому же он почти сразу извинился. Но тут важней другое:

1. Это хамство Кривцова не ко мне лично. Это демонстрация отношения администрации к жителям.

Я явился на прием к Кривцову не по личному вопросу, а представляя интересы, так сказать, неограниченного числа лиц. Так как речь шла о предприятии, обеспечивающим теплом весь город. Да и сам Кривцов, находясь на рабочем месте, говорил не от своего имени, а буквально представлял администрацию. И то, что он на мою просьбу прийти на мной организованную пресс-конференцию и публично аргументировать позицию администрации о передачи народного предприятия в частные руки, сорвался на грубость – это прекрасно. Теперь благодаря «простоте» Николая Николаевича мы точно знаем то, о чем раньше только догадывались. А именно – что администрации Сургута насрать на мнение, интересы и на благополучие жителей города в жизненно важном вопросе обеспечения города теплом.

2. Вам хамили? Докажи.

Как я уже говорил вышеуказанная эскапада высокопоставленного чиновника меня не задела. Поэтому я забыл об этом недоразумении на год. И вспомнил я об этом казусе в связи с тем, что во-первых, стало совсем очевидно, что администрация будет и дальше продавливать грабительскую концессию ГТС. И устроить по этому поводу шум – это мой священный долг общественника.

А во-вторых, как раз перед новым годом Государственная дума приняла закон о штрафе чиновников за хамство, и мне стало интересно, а как это работает на практике. Оказалось, что на практике это не работает никак. В общем, описав дословно и в красках наш диалог с Кривцовым, я отправил жалобу Вадиму Николаевичу Шувалову, который на тот момент был не только мэром, но и по совместительству главным единоросом Сургута. Партии, на съезде которой и разорялся Владимир Владимирович по поводу хамства.

Ответ стал для меня неожиданным. Я полагал, что, ну, вызовут Кривцова на ковер. Спросят, что было. Он такой «так мол и так, достал меня этот Глинских, одно и то же заладил – «почему вы боитесь с людьми разговаривать?» – ну я и сорвался, больше не буду». Ну, пожурили бы его, впаяли выговор и дело с концом. Но нет, на мое счастье, система так не работает, она не видит на шаг в перед. Она защищается до последнего, несмотря на то что это приведет к гораздо большим издержкам в том числе и персональным.

Короче получаю ответ. Шувалов пишет: провели комиссию по служебному поведению, факт некорректной формы ведения личного приема не установлен. И добавил, если у вас есть доказательства того, что вы описали, видео или аудио, пришлите мы посмотрим.

Потрясающе! Что же это означает?

Во-первых, это означает, что Николай Николаевич Кривцов не только грубиян, но и, возможно, не совсем честный человек. Иначе как объяснить, что у них нет фактов. В данном конкретном случае может быть только одно объяснение – Кривцов соврал, что он такого не говорил. Однако свидетелем нашего разговора была еще Светлана Петрик, начальник отдела инвестиций, которая была тоже на личном приеме. А что показала она?

В общем расследование о том, как на комиссии вели себя вышеуказанные дамы и господа – это еще одна увлекательная тема, проливающая свет на поведение чиновников. Я запросил протокол заседания комиссии, так что в ближайшее время посмотрим, что говорили «под присягой» Кривцов и Петрик.

Во-вторых, вы только вдумайтесь! Гражданин пришел на личный прием, ему нахамили, он, как полагается обратился к вышестоящему начальству, а ему говорят: «Докажи». Предъяви, так сказать, видео хамства. И тут начинается самое забавное. Потому, что в последний раз до этого, когда я ходил на прием к Кривцову, он выставил меня за дверь как раз на том самом основании, что я собирался осуществлять видеофиксацию приема.

Хорошенькое дельце! Чиновники хамят. Ты жалуешься. Они тебе говорят – предъяви доказательства. А когда ты собираешься встречу видеофиксировать – выставляют тебя за дверь. Не правда ли, странный какой-то замкнутый круг получается?

И ведь правды нигде не добьешься. Я и к Томазовой обращался, и к Комаровой, все одно. Докажи. В общем чувствую себя униженным, оскорбленным и, самое главное, беспомощным.

Что делать – ума не приложу.