В Сургуте департамент архитектуры и градостроительства обслуживает только коммерческие интересы

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на выпуск проекта «О чем говорят», посвященный публичным слушаниям по межеванию земли парка «За Саймой». Приводим его мнение с редакторской правкой.

И у Собянина, и у Киричука (Степан Киричук – мэр Тюмени с 1993 до 2005 года – прим. ред.) чиновники департамента архитектуры и градостроительства «из другого теста были замешаны». Тюмень из погрязшей в знаменитой «тюменской» грязи и статуса «столицы деревень» превратилась в очень даже неплохой европейского город: с набережной Туры, с историческим центром, с внятным общественным транспортом и благоустройством.

Тот же знаменитый тюменский «огород» превратился за один год при Собянине в Цветной бульвар. В центре города на площади имени 400-летия Тюмени появился областной драматический театр. И так далее и тому подобное по списку.

А стартовали наши оба крупнейших города области в одно и тоже время одинаково из советского наследия 80-90-х годов. Тюмень за 30 лет двигалась вперед, а Сургут только дискутировал и клепал город временщиков. Ведь, по сути, после Сидорова только начался строительный бум. А с ним и архитектурный беспредел. Ни Попов, ни Шувалов ничего не изменили в этом беспределе и в строительном целеполагании. Бизнес и коммерция – это главная цель, которые обслуживалась ДАиГ.

Вот, к примеру, что сделал «мальчик с челочкой», возглавив строительную отрасль в Сургуте? Запомнился «КИА Моторс» и еще что-то. Иванов был на строительстве и архитектуре (не генерал). Тоже проходящая фигура. Ранее архитектор из Мегиона был. Что-то внятное оставили после себя? Или какая-то преемственность? Не запомнились делами на архитектурном поприще. Какая-то чехарда кадровая. Но надежда умирает последней. Сейчас новый глава города будет. Может быть, что-то изменится...