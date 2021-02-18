Семья полуторагодовалой Миланы Сайдуллаевой из Тобольска пытается разобраться, что произошло с их ребенком в результате операции

Печальная история семьи Сайдуллаевых из Тобольска о том, как для здоровой годовалой девочки Миланы одна простая операция обернулась инвалидностью. Теперь родителям ребенка, Дарье и Исе, покой только снится: вот уже как полгода они пытаются выяснить, кто же виноват в случившемся, параллельно справляясь со всеми недугами, которыми «наградили» Милану доктора. Когда ей было чуть больше года, по совету врачей родители решились на плановую операцию, которую рано или поздно девочке пришлось бы сделать. У Миланы врожденная дисфункция коры надпочечников.

По сути, малышке предстояло перенести пластическую операцию. В ее положительном результате у семьи не возникало сомнений, ведь мама и папа пришли, как они думали, к профессионалам. «Мы на этой операции не настаивали, наоборот, были против. Но врачи говорили: зачем вы будете портить ребенку психику? Второй ребенок растет, у него будут возникать вопросы. А если до трех лет дотянуть, то потом эта операция будет проводиться в несколько этапов. Они всячески нас уговаривали», – поделилась с корреспондентом siapress.ru мама Миланы Дарья Сайдуллаева.

Перед предстоящей операцией Милана прошла множество обследований, сдавая все необходимые анализы и посещая специалистов: кровь, сердце, УЗИ внутренних органов – никаких противопоказаний для хирургического вмешательства не было. Роковым для Миланы стало 26 августа 2020 года. Как страшный сон Дарья вспоминает этот день, когда их жизнь поделилась на «до» и «после»: «Перед операцией пришли врачи, сказали, что через час после пробуждения дочки от наркоза мне нужно будет подняться в реанимацию и находиться с ней ровно сутки, так как она маленькая, чтобы она не волновалась. За мной не спустились ни через два, ни через три часа. В начале 11 утра ее увезли. И только где-то в седьмом часу вечера пришел хирург и сказал, что «операция прошла хорошо, я со своей стороны сделал все правильно. Но у вашего ребенка произошла остановка сердца. Она находится в крайне тяжелом состоянии. Мы не знаем, выживет ли она». Почему это произошло, врач не объяснил, но он сразу обозначил, что в плане хирургии к нему не должно быть претензий. Другие врачи это позже подтвердили».

Судя по выписке пациентки федерального исследовательского центра эндокринологии, сама операция, действительно, прошла без неожиданностей. Все случилось, когда Милану стали выводить из наркоза: возникла, как позже это назвали врачи «аллергическая реакция». Хотя по рассказам мамы, каждый день у докторов появлялись новые версии…

Простыми словами ребенок начал задыхаться, стал сокращаться пульс, а потом и вовсе произошла остановка сердца. Данные из выписки подтверждают, что без сознания ребенок находился больше 20 минут. Это и стало причиной повреждения мозга, которая на языке медицинских терминов именуется «постгипоксической энцефалопатией».

Как уже было сказано выше, версия случившегося у врачей была не одна. «На следующий день после операции ко мне подошел анестезиолог со словами: «Почем вы привезли к нам ребенка с больным сердцем?». Мы были в шоке, потому что проходили обследования по месту жительства два раза, в их клинике – у дочки вообще не было никаких проблем с сердцем. В шесть месяцев делали эхоэнцефалограмму сердца – это более углубленное исследование органа – никаких отклонений не было. Еще через день, когда Милане сделали МРТ головы, нам сказали, что у нее были проблемы с мозгом с рождения, что получена родовая травма. После этого я позвонила педиатру, она прислала все результаты обследований, даже УЗИ с роддома, которые подтверждают, что ничего подобного у Миланы не было», – вспоминает Дарья.

Из злополучной больницы родителям не сразу удалось забрать ребенка. По словам мамы, девочку не хотели отдавать, несмотря на то, что должного лечения там обеспечить не могли – в штате не было специалиста-невролога, в осмотре которого нуждалась пациентка. Только через три дня родителям удалось добиться перевода дочки в другую больницу.

Сейчас к Милане до сих пор не вернулось зрение, которого она лишилась в результате неудачной операции. Есть реакция на свет, но она не видит. У малышки сильно повреждена затылочная часть мозга, которая как раз отвечает за зрение; повреждена кора. Даже стоять самостоятельно не может. Очень много навыков, которые были у ребенка до вмешательства врачей, теперь утеряны. Однако Сайдуллаевы не теряют надежды, что их удастся восстановить.

Некоторое время после трагедии семья полностью посвятила реабилитации ребенка. Пока они находились в Москве, написали заявление в следственный комитет. В Гагаринском межрайонном следственном отделении СУ по Юго-западному административному округу Главного СУ СК РФ по г. Москве от 2 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело «по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ». В уголовном кодексе статья именуется как «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следственный комитет признал, что девочка и ее мама являются в этой ситуации пострадавшими: им причинен моральный вред и материальный ущерб. Также со слов родителей, следователям удалось выяснить, что врач-анестезиолог, участвовавший в медицинском процессе, несколько лет назад тоже проводила операцию, в которой пациент и вовсе умер. Вину врачей тогда не смогли доказать, но сейчас этот факт принят во внимание. Интересно и то, что в телефонном разговоре с папой Миланы сразу после операции хирург упоминал видеозапись. Но теперь ее наличие отрицают. Все попытки семьи получить какие-либо документы оказались безуспешными.

Обратили внимание на историю Миланы и в Минздраве, где пообещали провести проверку «полноты и качества оказания медицинской помощи ребенку на всех этапах».

Чтобы узнать позицию врачей в этой истории, мы направили запрос в клинику, где была сделана злополучная операция – в национальный исследовательский центр эндокринологии. Однако на свои вопросы получили, как и предполагали, короткий ответ: «Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состояния его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну».

Сейчас семья Сайдуллаевых собирает средства на поездку в клинику Барселоны. Когда произошла трагедия, это было единственное место, где ребенка согласились принять в период пандемии. Многие отказывали: где-то выдвигали условие в виде двухнедельного карантина, на который у Миланы просто не было времени и сил. В то время девочка находилась на ИВЛ и нуждалась в постоянном медицинском уходе. В Германии отказали по той же причине – все силы медицины там были брошены на борьбу с ковидом, тяжелых пациентов из России не ждали. Однако в Испании сказали, что у девочки есть очень хорошие шансы на восстановление: она маленькая и времени после операции прошло не так много. «Мы отправляли им результаты МРТ, выходили на онлайн-конференцию, врачи смотрели на Милану. На данный момент нам выставили общий счет – почти 7,7 миллионов рублей. Но это в основном обследование и реабилитация. Очень много пока еще не посчитано, 100-процентный счет смогут назвать после обследования», – добавила мама.

Свою вину, по словам родителей, врачи злополучной клиники полностью отрицают, ссылаясь на особенность организма. Однако поверить в это Сайдуллаевым трудно, ведь их ребенок до операции бегал, прыгал и радовался жизни, а теперь не ходит, не видит и не говорит. Выходит, что давшие клятву Гиппократу одно вылечили, но ненароком покалечили судьбу маленького ребенка и его семьи.

Благодаря неравнодушным людям, семье Сайдуллаевых удалось собрать необходимую сумму. Сбор был закрыт 5 января 2021 года. Этот день стал радостным событием не только для родителей, но и для друзей Миланы, которым небезразлична ее судьба. Сейчас семья из Тобольска готовится к поездке в испанскую клинику. «Как только мы получим вызов на госпитализацию, сразу же начнем делать визы. Сейчас из-за пандемии их оформление возможно только по медицинским показаниям», – сообщают Сайдуллаевы в Инстаграм-аккаунте дочки milana_06.2019. Для желающих как-то помочь там есть вся информация (в том числе номера телефонов для связи). В частности, сейчас Дарья и Иса озабочены поиском места для проживания в Барселоне на время лечения дочки в клинике Sant Joan De Deu.

Фото: Яндекс Карты

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