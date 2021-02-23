Директор Городских тепловых сетей Василий Юркин поздравляет с Днем защитника Отечества

Дорогие друзья, коллеги, сургутяне!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир и спокойствие, а потому не случайно этот праздник имеет богатую и славную историю.

Он символизирует лучшие традиции воинской доблести, чести, героизма защитников Отчизны и беззаветного служения своей Родине.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам благополучия и надежного семейного тыла. Пусть жизнь будет счастливой, здоровье крепким, энергия – неиссякаемой, а каждый день светлым и радостным. С праздником!