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​Этот праздник символизирует лучшие традиции воинской доблести, чести, героизма

Директор Городских тепловых сетей Василий Юркин поздравляет с Днем защитника Отечества

​Этот праздник символизирует лучшие традиции воинской доблести, чести, героизма

Дорогие друзья, коллеги, сургутяне!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир и спокойствие, а потому не случайно этот праздник имеет богатую и славную историю.
Он символизирует лучшие традиции воинской доблести, чести, героизма защитников Отчизны и беззаветного служения своей Родине.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам благополучия и надежного семейного тыла. Пусть жизнь будет счастливой, здоровье крепким, энергия – неиссякаемой, а каждый день светлым и радостным. С праздником!


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23 февраля в 09:42, просмотров: 1327, комментариев: 4
Комментарии:
Аванес
не нравится
24 февраля в 15:21
А это кто? Военком?
Alkonowa1ow Аванес
не нравится
24 февраля в 17:33
Нет. Военком читал доклад на торжественном городском собрании, посвящённом очередной n-й годовщине Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Иногда с 80-х годов доклад читал начальник Сургутского гарнизона. Естественно они и имели право поздравлять. Праздник то по сути военнослужащих. Сейчас демократия и сейчас наоборот гражданские поздравляют военнослужащих. «Кто раньше проснулся- того и тапки». Как, например, гражданский министр обороны Сердюков.
Аванес Alkonowa1ow
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24 февраля в 18:24
Получается тогда малоизвестный мужчина, видимо стремясь стать более известным, директор муниципального предприятия выступил, так сказать, с программным, но не совсем профильным выступлением в СМИ, судя по всему за счёт муниципального бюджета, или неужто свои заплатил за пространство? СИА откройте, сколь было бюджетных средств уплочено? А соответствующим структурам стоит проверить целевой характер использования бюджетных средств, а если за свои открытку купил, искренне извинюсь!
Alkonowa1ow Аванес
не нравится
24 февраля в 18:51
Таки, здесь наоборот опять же экономия. Связь с общественностью никто не отменял. Ведь здесь вместо пресс-секретаря ГТС по связям с общественностью выступает непосредственно сам руководитель предприятия. Как говорится информация из первых уст и плюс экономия ставки « говорящей головы» пресс-службы. Словом, респект ГТС и ее руководителю.
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