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​ОМОН и дети

Нетривиальные выводы из игры в разгон митинга в школе Нижневартовска

​ОМОН и дети
Фото vk.com/megapolis_hd

Российский интернет взбурлил от «урока мужества», который прошел в нижневартовской школе №42. Там была имитация некоего митинга, во время которого протестующие забрасывают ОМОН мячами, а тот, в свою очередь, обороняется и выхватывает мятежников и утаскивает за строй из щитоносцев. Все роли исполняют сами школьники под чутким присмотром местного полицейского начальства.

Я думаю, даже нет смысла обсуждать, что это мероприятие – абсолютная дикость и безумие, и ничего подобного в школах быть не должно. Но раз уж оно случилось, то сделаем пару нетривиальных выводов.

Первый. Детям вложили в голову паттерн о том, что протестующие будут атаковать ОМОН. Мне интересно, авторы этой прекрасной идеи как себе представляли итоги мероприятия? Что весь класс вдохновится и пойдет работать в Росгвардию? Или что школьники воспримут происходящее как веселую игру (а энтузиазма у тех детей, которые кидали мячи в омоновские щиты, было не занимать), и со временем перенесут этот подход во взрослую жизнь?

Сами оцените вероятность исполнения первого или второго варианта развития событий.

Второй. Уже посерьезнее. Как ни странно, но это мероприятие несет кое-какую неожиданную и концептуальную пользу. Она заключается в том, что и псевдо-митингующие, и псевдо-омоновцы – это представители одного класса. И в школьном, и в марксистско-ленинском смысле.

Когда в каком-нибудь городе проходят митинги, на разгон которых выходят росгвардейцы, хорошо бы тоже понимать – с обеих сторон вымышленных баррикад стоят не представители разных планет и цивилизаций, а базово почти одинаковые люди и сограждане. У них сопоставимые доходы, они ходят в одни и те же магазины, водят детей в те же детсады и школы, живут в одном доме и, может, сталкиваются в подъезде. Это, знаете, помогает в мысли, что бить и убивать друг друга совершенно необязательно.

Хорошо бы это нехитрое понимание каким-то образом донести до кадровых росгвардейцев. Может, им тоже в школу походить?


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Сегодня в 14:18, просмотров: 443, комментариев: 16
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 15:47
Уважаемый Дмитрий!Соглашусь,что сценарий (план урока) не продуман,совсем.Возможно,молодой учитель,педагог-организатор.Тем более,на фоне недавних событий..Но..отрицательный результат.тоже результат.Отмечу,что пришли в школу настоящие ребята "Росгвардии". Для мальчишек-очень интересно.Это правда."Натуральное" знакомство с профессией.Это мы всегда прописываем (а здесь -"живой урок") в плане воспитательной работы.Конечно,можно было сделать спортивную эстафету с учениками и показать несколько учебных приёмов захвата преступника и т. д..например. С каждым годом ...картина все печальнее..Дети не знают,что такое поход в музей,кино.театр,экскурсия...это запредельная мечта,т.к. там нужно собрать столько подписей "надзорных органов" безопасности детей,что сам никуда не пройдешь.Поэтому,жаль.Все остается на бумаге.У нас с Вами было настоящее счастливое детство,в котором были шалости,но с границами дозволенности.
Лубягин Игорь
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Сегодня в 16:00
щеглов, а ты-то хоть в армии служил? Нет, в университете гасился, пока пацаны служили.
Светлана Могилдан Лубягин Игорь
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Сегодня в 16:20
а с каких пор служба в армии = мерило мужественности или залог признания и успеха по жизни? Знаю массу отвратительных людей, служивших в армии, и столько же тех, кто не служил, но кто является достойным человеком.
Ыть
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Сегодня в 16:22
фраза "мама, когда я вырасту, то буду космонавтом" заиграла совсем другими красками
Mobii Лубягин Игорь
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Сегодня в 16:23
ну так им тоже надо было в школе хорошо учиться
Ыть Светлана Могилдан
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Сегодня в 16:23
это от создателей "будет лужайка - будет и зайка"
Светлана Могилдан Ыть
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Сегодня в 16:26
тут внезапно может подъехать "что было раньше: курица или яйцо" )))
Лубягин Игорь Светлана Могилдан
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Сегодня в 16:30
Света, понимаешь ли, одно дело успех и ум, а другое - гражданский долг и солдатская советсть. Не путай белое с холодным. Читать, учиться, быть успешным - это не плохо ,но надо быть и мужиком. Пройти школу жизни. Надо не в спортзале попец и брюхо качать, а побывать в армейке. Не прятаться за связями папы или за университетской зачёткой ,как кое кто. Ведь когда придёт пора защищать родину от врага, такие вот читаки-писаки как Дима, как твоя компашка сытых, успешных детей своих богатых пап и мам...Они, эти "белые воротнички" как-то все. Не встанут за честь страны, города, дома, а лапками к верху будут лежать.
Дммтрий Светлана Могилдан
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Сегодня в 16:33
Простое мерило!
Мужчина обязан защищать и уметь защитать свою Родину!
И в этом он присягает перед лицом своих товарищей!... те связан клятвой навечно!
Для меня, как для отца Спецназа, и старшины самой неуставной роты СССР смешно слушать людей нечего не петрящих в мужестве!... возвращайтесь к борщу, и не суйтесь в мужские дела!


Ыть Светлана Могилдан
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Сегодня в 16:38
раньше было хорошо, остальное метафизика)
Ыть Дммтрий
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Сегодня в 16:52
Ваше мерило смахивает больше на прокрустово ложе...
обязанными защищать свою Родину, все мы становимся только в один момент, всем понятный и не желаемый. А в остальное время всем нам нужно помогать ей развиваться и приносить пользу. В меру своих убеждений и возможностей есесна)
Борща хотите?)
Mobii Дммтрий
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Сегодня в 17:06
"Простое мерило!
Мужчина обязан защищать и уметь защитать свою Родину!" - так чуваки с фото не родину защищают, а школоту пинать собираются
Mobii Лубягин Игорь
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Сегодня в 17:08
"но надо быть и мужиком. Пройти школу жизни." - вроде того чувака, которому пришлось выпилить восемь, или сколько там, сослуживцев.
Ну такое себе, далеко не всем нужна такая школа жизни
testimonium paupertatis
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Сегодня в 17:42
Лубягин, ты зачем в меры выдвинулся? Тебя к людям выпускать нельзя, такую ахинею несешь.
Alkonowa1ow Mobii
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Сегодня в 18:00
Этот чувак воспитывался в семье «мента». И более того, в семье не простого работника полиции, а следователя. Результат такого воспитания налицо. Получился «отморозок». Вместо простых и понятных действий по пресечению якобы «дедовщины»: рапорт вышестоящему командиру, обращение к прокурору и ли крайний случай уже в карауле подними стрельбу в воздух. Прибегут, повяжут, отправят в другую часть. Или позвони отцу-следователю. Он знает какую нажать кнопку. Перевели бы в другую часть и делов то всего. А его обидчиков был один -Пьянков. А семь остальных за что он отправил под раздачу. А капитан Евсеев вообще проходил мимо. А у него осталось семья и маленьки ребёнок. Это как понимать? Вот именно, армия -это школа жизни. Более того- это школа выживания. Потому как там не только надо туалеты чистить и на «тумбочке» стоять, а ещё и выполнять приказы командиров и начальников и идти под пули в боевой обстановке. По присяге. И в боевой обстановке за трусость под трибунал - и перед строем могут привести решение трибунала в исполнение. Правда сейчас только дисбат грозит за нарушение присяги. В армии есть основной закон. Приказ командира не обсуждается и должен быть выполнен. Его заставляли учить устав, ходить в противогазе, отжиматься и вне очереди чистить туалеты. Не смертельно и не критично. Если не выполняешь приказ, то тебя будут «воспитывать » то тех пор пока ты будешь выполнять беспрекословно. Вот допустим, Навальный «отмазался» от армии с помощью папаши военного, а в результате не прошёл армейскую школу жизни. Придётся теперь проходить школу жизни в колонии. Как-то так.
Дммтрий Ыть
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Сегодня в 18:24
Явно женский почерк!
Куда вы лезете? Есть у мужиков одна
единственная мерка... Другой ещё не придумали!

Вам бы тоже не мешало в армию сходить! Хоть готовить нормально научат.... кашу из топора!




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