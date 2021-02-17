Нетривиальные выводы из игры в разгон митинга в школе Нижневартовска

Российский интернет взбурлил от «урока мужества», который прошел в нижневартовской школе №42. Там была имитация некоего митинга, во время которого протестующие забрасывают ОМОН мячами, а тот, в свою очередь, обороняется и выхватывает мятежников и утаскивает за строй из щитоносцев. Все роли исполняют сами школьники под чутким присмотром местного полицейского начальства.

Я думаю, даже нет смысла обсуждать, что это мероприятие – абсолютная дикость и безумие, и ничего подобного в школах быть не должно. Но раз уж оно случилось, то сделаем пару нетривиальных выводов.

Первый. Детям вложили в голову паттерн о том, что протестующие будут атаковать ОМОН. Мне интересно, авторы этой прекрасной идеи как себе представляли итоги мероприятия? Что весь класс вдохновится и пойдет работать в Росгвардию? Или что школьники воспримут происходящее как веселую игру (а энтузиазма у тех детей, которые кидали мячи в омоновские щиты, было не занимать), и со временем перенесут этот подход во взрослую жизнь?

Сами оцените вероятность исполнения первого или второго варианта развития событий.

Второй. Уже посерьезнее. Как ни странно, но это мероприятие несет кое-какую неожиданную и концептуальную пользу. Она заключается в том, что и псевдо-митингующие, и псевдо-омоновцы – это представители одного класса. И в школьном, и в марксистско-ленинском смысле.

Когда в каком-нибудь городе проходят митинги, на разгон которых выходят росгвардейцы, хорошо бы тоже понимать – с обеих сторон вымышленных баррикад стоят не представители разных планет и цивилизаций, а базово почти одинаковые люди и сограждане. У них сопоставимые доходы, они ходят в одни и те же магазины, водят детей в те же детсады и школы, живут в одном доме и, может, сталкиваются в подъезде. Это, знаете, помогает в мысли, что бить и убивать друг друга совершенно необязательно.

Хорошо бы это нехитрое понимание каким-то образом донести до кадровых росгвардейцев. Может, им тоже в школу походить?