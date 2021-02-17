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​Сургут остался без «Культуры улиц»

Популярное граффити «Культура улиц» в Сургуте уничтожили

​Сургут остался без «Культуры улиц»
Фото: Максим Яровой

Граффити «Культура улиц» в районе Сургутского государственного университета стерли: над изображением тщательно поработали болгарками, оставив обшарпанную стену. Напомним, что создавали изображения сразу несколько местных уличных художников — Борис Карасев, Бодя Ясно, Саша Rocket, Даниил Пасечник, Данил Череватенко и Rino.Ink.

Пропажу арт-объекта, который три года никому не мешал, обнаружила создатель и руководитель популярного сургутского паблика «Культпросвет» «ВКонтакте» и Instagram Елена Маковецкая.

Фото: «Культпросвет», Елена Маковецкая

Публикация о снятии изображения вызвала недовольство среди горожан — но не среди авторов. «По сути, это была несанкционированная акция, — объясняет один из инициаторов проекта Rocket. — Конечно, жалко, что так произошло, но уличная культура подразумевает под собой удаление творчества, если оно не согласовано. Это нормальная практика, и мы к этому привыкли. Три года для такой работы в таком месте — это уже хорошо».

Как выглядело граффити, сургутяне не забудут: многие приходили сделать фотографии на его фоне, также в Сети гуляет популярный видеоролик о его создании.

Спустя год после появления граффити работой заинтересовалась команда из проекта «Музей под открытым небом». И в 2019 году художники музея добавили по левую и правую сторону надписи, нарисовали очертания города. Сам музей занимается преображением городского пространства путем художественных росписей трансформаторных подстанции пейзажами родного края.

Фото: «Культпросвет»

Куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова, комментируя возмущенные реплики горожан, отмечает, что обижаться и уж тем более подавать в суд не имеет никакого смысла: «Мы выполнили свою часть работы на бюджетные средства, на площадке, предоставленной городом, фактически мы передали созданный нами арт-объект Сургуту. У художников, создавших «Культуру улиц», другая ситуация: они сделали это самостоятельно и исключительно за свой счет. Однако не стоит забывать, что стены — это не свободное пространство: это все-таки городские объекты».

Есть и понимание причин удаления граффити — по словам директора Управления лесопаркового хозяйства Ольги Соколовой, работы связаны с благоустройством набережной в районе СурГУ.

«В 2021 году там будет обустроен спуск к воде, установлены ограждение с подсветкой, скамейки. На месте полюбившегося сургутянам граффити «Культура улиц» появится новое изображение с городскими мотивами, — рассказала siapress.ru чиновница. — К сожалению, на популярном рисунке не очень хорошо отразились погодные условия — покрытие постепенно выцветало и откалывалось. Яркими красками играли только свежие надписи местных любителей уличной живописи. Как правило, в концепцию «Культуры улиц» эти сообщения не вписывались. В рамках благоустройства набережной подрядная организация начала подготовительные работы, чтобы при наступлении тепла перейти к нанесению оформлению граффити. Весь комплекс работ по благоустройству набережной планируется завершить к октябрю 2021 года».

Не предъявляя претензии властям, которые занялись масштабным обновлением набережной Саймы, художники заявили о готовности сотрудничать и участвовать в реновации уже официально.

«Хотелось бы найти с организаторами что-то общее. В свою очередь, мы готовы предложить наши идеи и реализовать их, — говорит корреспонденту siapress.ru Rocket. — Эта стена очень простая, просматриваемая, думаю, нашей команде стоит проявить к ней интерес. Сейчас в городе изображено очень много цветов, пейзажей все одно и тоже. Это потихоньку утратило актуальность — у нас нет того, что есть в наших развивающихся столицах. Мне бы хотелось видеть авторские и независимые работы художников, так как это будет давать развитие для применения различных художественных техник, стилей и экспериментов».

Фото: Максим Яровой

Кстати: Фильм о сургутском граффити в целом и о «Культуре улиц» в частности представят сургутянам в ДК «Невесомость» в конце февраля. Читайте подробности на siapress.ru.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 281, комментариев: 0
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