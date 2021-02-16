16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3092   EUR  88,9754  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Первый конкурс на пост главы Сургута и суд по нему превратились в фарс. Участвовать во втором не вижу смысла

​Почему я не принял участие в конкурсе на главу Сургута

Первый конкурс на пост главы Сургута и суд по нему превратились в фарс. Участвовать во втором не вижу смысла
Фото со страницы автора ВКонтакте

Уважаемые сургутяне!

Буквально до воскресенья, до последнего дня сдачи документов, я ставил перед собой вопрос – принимать ли мне участие в очередном конкурсе на главу Сургута. Я подготовил все обоснования для кассации и собрал пакет документов на новый конкурс, но понял, что он будет такой же фальшивый, как и предыдущий. Я понял, что в этом нет никакого смысла.

В прямом эфире канала СИА-ПРЕСС я сказал, что приму в нем участие, если он будет легитимным. С одной стороны, вопрос легитимности определил суд, вынеся решение о снятии с думы города ограничительные меры. Но, с другой стороны, учитывая, как это решение было принято, чисто с человеческой позиции я считаю, что это не легитимно. И конкурс, и судебный процесс – все превратилось в фарс, поэтому с моей точки зрения, это все, как минимум, некрасиво.

На судебном заседании мне отказали во всех моих ходатайствах, но при этом учли ходатайства представителей конкурсной комиссии и думы, которая ссылалась на спешку и важность назначения нового конкурса. Мне не дали времени ознакомиться с возражениями ответчиков, мне не дали права на защиту в реальные сроки – все эти действия говорили только об одном, что будет не так как гласит закон, а так, как кому-то нужно.

Спасибо всем тем, кто был за меня! Спасибо вам дорогие мои земляки за поддержку! Жизнь продолжается, и моя работа продолжается – как депутата городской думы, как координатора Сургута от ЛДПР, как человека, которому просто не все равно, что происходит в нашем с вами городе.

Спасибо.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 01:29, просмотров: 148, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3830
  2. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 2312
  3. Елена Харина: «Должников все больше и больше» 2142
  4. Накануне Дня Влюбленных из окна многоэтажки выпала сургутянка 1489
  5. ​В Сургуте спецслужбы не могут заехать во двор из-за постоянных пробок в жилой зоне 1421
  6. Два югорчанина скончались от COVID-19 накануне 1293
  7. Практически каждый третий житель ХМАО хотя бы раз имел любовные отношения с коллегой 1158
  8. ​Пьяный ханты-мансиец хорошо провел время, воруя алкоголь в магазинах города 934
  9. ​Лучше остаться дома: погода в Югре снова не очень 905
  10. В 20 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения коронавирусом 899
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12735
  2. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 6811
  3. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5875
  4. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5608
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 4675
  6. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4065
  7. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 3976
  8. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3830
  9. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3615
  10. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 3297
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13377
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12735
  3. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 11330
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10617
  5. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10583
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10544
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9752
  8. ​Юганец закупился с украденной банковской карты с помощью бесконтактной оплаты 9682
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 8957
  10. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8414

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика