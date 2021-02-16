​Почему я не принял участие в конкурсе на главу Сургута

Уважаемые сургутяне!

Буквально до воскресенья, до последнего дня сдачи документов, я ставил перед собой вопрос – принимать ли мне участие в очередном конкурсе на главу Сургута. Я подготовил все обоснования для кассации и собрал пакет документов на новый конкурс, но понял, что он будет такой же фальшивый, как и предыдущий. Я понял, что в этом нет никакого смысла.

В прямом эфире канала СИА-ПРЕСС я сказал, что приму в нем участие, если он будет легитимным. С одной стороны, вопрос легитимности определил суд, вынеся решение о снятии с думы города ограничительные меры. Но, с другой стороны, учитывая, как это решение было принято, чисто с человеческой позиции я считаю, что это не легитимно. И конкурс, и судебный процесс – все превратилось в фарс, поэтому с моей точки зрения, это все, как минимум, некрасиво.

На судебном заседании мне отказали во всех моих ходатайствах, но при этом учли ходатайства представителей конкурсной комиссии и думы, которая ссылалась на спешку и важность назначения нового конкурса. Мне не дали времени ознакомиться с возражениями ответчиков, мне не дали права на защиту в реальные сроки – все эти действия говорили только об одном, что будет не так как гласит закон, а так, как кому-то нужно.

Спасибо всем тем, кто был за меня! Спасибо вам дорогие мои земляки за поддержку! Жизнь продолжается, и моя работа продолжается – как депутата городской думы, как координатора Сургута от ЛДПР, как человека, которому просто не все равно, что происходит в нашем с вами городе.

Спасибо.