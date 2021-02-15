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​Скандал! В отношении членов общественной палаты составлены протоколы – они были без масок

Печальные факты об общественной палате Югры

​Скандал! В отношении членов общественной палаты составлены протоколы – они были без масок
Фото Общественной палаты Югры

«Все мы знаем, что употребление наркотиков — это колоссальный вред здоровью, смертельная опасность. И те лица, которые занимаются распространением наркотиков, совершают тяжкое преступление и несут самую высокую степень ответственности. Когда мы не надеваем маску — а это первое требование при пандемии, — мы становимся распространителями для других людей. Пожалуйста, давайте будем соблюдать правила», – Наталья Комарова.

Что произошло

29 декабря 2020 года состоялось очередное заседание общественной палаты Югры. После заседания участники спустились к сцене и сделали групповое фото. Через какое-то время вышеуказанная фотография появилась на официальном сайте палаты, а также на страницах в социальных сетях.

При этом граждане, запечатленные на фото, все без исключения были без масок, что, в свою очередь, является нарушением постановления губернатора № 48 и влечет за собой административную ответственность.

Информация о нарушении масочного режима была направлена в УМВД по ХМАО. Правоохранительные органы провели проверку и составили протоколы об административных правонарушениях в отношении членов палаты.

Почему это произошло

Мной в адрес председателя палаты Ирины Ивановны Максимовой были направлены вопросы, касающиеся как причин, так и деталей произошедшего. Однако ответы на них до сих пор не поступили.

В связи с этим сложно однозначно судить о причинах. Кроме того, вскрывшиеся обстоятельства еще больше осложняют анализ причин произошедшего.

Дело в том, что теперь на фото, размещенных на тех же ресурсах, члены уже в масках. Анализ фотографий указывает на то, что члены палаты, в буквальном смысле, не сходя с места, сделали два фото. Одна – где они без масок, а другая – где в масках. Причем в публичном пространстве в начале был размещен первый вариант, а после скандала второй.

Надо понимать, что к этому времени заболеваемость и смертность от COVID-19 била все рекорды. Один за одним из жизни уходили знаковые фигуры нашего округа. К этому времени заместитель губернатора Геннадий Бухтин уже был отправлен в Москву в тяжелом состоянии. Все это обуславливало жесткие заявления и требования со стороны власти по отношению к соблюдению масочного режима.

Обращаю особое внимание на то, что одной из главных тем в социальных сетях были жесткие задержания «безмасочников» полицией, что вызывало резкую критику у пользователей. Посты с визжащими и упирающимися гражданами, застуканными без маски, заполняли паблики и были, что называется, «закрепленными».

На фоне всего этого сознательное, коллективное и публичное нарушение административного кодекса с его фотофиксацией и последующим размещением на официальных площадках у меня лично вызывает исключительно недоумение. У меня нет не одной версии, объясняющей такое поведение.

Как к этому относиться

Институт общественников, некоммерческих организаций или, как его еще называют, «третий сектор», является неотъемлемой и важной частью развитого демократического общества. При этом очень важно, чтобы у общества в целом был высокий уровень доверия к общественникам. К сожалению, очень часто НКО и общественные организации в своей деятельности представляют интересы не тех социальных групп, от которых они выступают, а заигрывают с властью, превращаясь в откровенных «грантоедов».

В связи с этим нынешний формат работы Общественной палаты ХМАО скорее вредит репутации общественного движения, потому что она изначально создавалась как орган, легитимизирующий непопулярные решения окружного руководства. В нее входят в подавляющем большинстве люди, полностью лояльные власти, что и не удивительно, так как ОП на 2/3 формируется по представлениям правительства и думы. Все, что нужно знать об этом «общественном» органе – это то, что это был первый субъект в ХМАО, который поддержал повышение пенсионного возраста. А я напомню, что в первой редакции повышение для мужчин составляло 5 лет, а для женщин 8 лет.

Этот же шокирующий и вызывающий инцидент с масками нанес очередной чудовищный удар по доверию к общественным институтам.

Какого наказания они заслуживают

При принятии решения об ответственности лиц и в обществе, и в правовых институтах, кроме самого факта правонарушения большое внимание уделяется обстоятельствам, при которых это правонарушение произошло, а также статусу лиц его совершивших. Мотивы, случайность, циничность, демонстративность и другие отягчающие или облегчающие факторы. Другими словами, если бы кто-то из членов был «застукан» без маски в магазине, – это, конечно плохо, но в той или иной степени объяснимо. В этом же случае правонарушение совершалось осознано, в рамках проведения формального мероприятия, в помещении представительного органа ХМАО, на фоне символов государственной власти, лицами, которые представляют интересы неограниченного числа лиц. Но и это еще не все. Совершив это правонарушение они также сделали публичным факт правонарушения. Разместив фото на государственных ресурсах.

Считаю, что привлечение к административной ответственности членов общественной палаты конечно не соответствует степени тяжести совершенного ими проступка. Совершенное ими преступление против общественных интересов заслуживает исключение виновных из состава.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 166, комментариев: 0
Комментарии:
Лубягин Игорь
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Сегодня в 16:44
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.

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