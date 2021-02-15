Время конспирологии: Дмитрий Медведев запостил фонари в соцсетях

Смотрю иногда на беснующихся соловьевых и скабеевых в FakeNews на «Дожде» и думаю — интересно, а в случае, если что-то изменится в политике страны, как они будут переобуваться?

Мастер-класс дал сам экс-президент Дмитрий Медведев, запостивший в инстаграме фотографии фонарей — в тот же вечер, когда по России активисты зажигали фонарики в знак поддержки оппозиционера Навального. Естественно, тут же отшутился — мол, поддерживаю русскую зиму и нерусскую Грету Тунберг.

Такой вот якобы хитрый троллинг, на деле — нехитрая амбивалентность, особенно резко высвечивающаяся на фоне раскола общества.

Как вам такая политика, уважаемые комментаторы?