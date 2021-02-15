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​Фонарик для всех светит

Время конспирологии: Дмитрий Медведев запостил фонари в соцсетях

​Фонарик для всех светит
Фото: instagram.com/damedvedev

Смотрю иногда на беснующихся соловьевых и скабеевых в FakeNews на «Дожде» и думаю — интересно, а в случае, если что-то изменится в политике страны, как они будут переобуваться?

Мастер-класс дал сам экс-президент Дмитрий Медведев, запостивший в инстаграме фотографии фонарей — в тот же вечер, когда по России активисты зажигали фонарики в знак поддержки оппозиционера Навального. Естественно, тут же отшутился — мол, поддерживаю русскую зиму и нерусскую Грету Тунберг.

Такой вот якобы хитрый троллинг, на деле — нехитрая амбивалентность, особенно резко высвечивающаяся на фоне раскола общества.

Как вам такая политика, уважаемые комментаторы?


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Сегодня в 14:05, просмотров: 350, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:26
Да уж что там изменится в политике страны, в Сургуте даже реального кандидата в мэры народ не в состоянии выдвинуть.

Только тот, кого назначит губернатор.

Ну разве что хоровод вокруг елки, да фонариком посветить в состоянии.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:27
Для кого светят «фонарики», а для кого-то и «фонари». В прямом и в переносном смысле. В том числе и под глазом.
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 15:35
А можно задать один вопрос:
Юлия Навальная светила фонариком в темное небо? Ну что бы её мужа освободили?

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