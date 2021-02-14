Чего хочет Навальный, а чего хотят единороссы

Очень полезным чтивом оказался пост функционера партии власти Рината Айсина, который так и хочется назвать «наш ответ проклятому Навальному». Понятно, что без пропагандистских клише автор обойтись не мог. Такую уж он себе работу выбрал. Но, несмотря ни на что, я бы поблагодарил за честность г-на Айсина, который, сам того, по-моему, не желая, показал каждому читателю СИА-ПРЕСС, что творится в головах власть предержащих, а самое главное, как никем не избираемые путинские чиновники боятся.

Не Навального боятся, он лишь каждого в России ткнул носом в воровство и подлость власти, не брезгующей ни политическими убийствами, ни массовыми репрессиями. Боятся народа, который, посмотрев двухчасовой фильм о княжестве в Геленджике со всеми атрибутами резиденции президента, увидев, что перепуганная антиконституционная вертикаль творит с немногими вышедшими протестовать против властного произвола, как закрывала международные аэропорты и перекрывала федеральные трассы к прилету Навального, как боится безобидных фонариков на День Святого Валентина, вдруг задался ужасающим для власти вопросом, а не голый ли король.

Наверное, Ринат Айсин сам того не замечает, но сквозит этот страх буквально в каждом его слове, создавая у читателя стойкое ощущение, что, прикрываясь избитыми пропагандистскими клише, издеваясь над Алексеем Навальным, над реальной оппозицией, понося последними словами возмущенных граждан, автор боится сам себе ответить на вопросы, которые возникают у любого психически нормального гражданина России, у которого с моралью дела обстоят хотя бы на уровне более или менее.

Почему автор издевательски называет Навального мучеником в кавычках, хотя прекрасно знает, что Алексей был отравлен, несколько недель находился в коме, буквально между жизнью и смертью, что попытка убийства была раскрыта им самим — не правоохранительными органами, которые вместе со всей путинской вертикалью только и делали, что покрывали убийц — раскрыта буквально в прямом эфире, а команда отравителей в погонах с именами, званиями и фотографиями гуляет на свободе, хотя известна любому?

Почему антикоррупционные расследования команды Навального, механизм которых никем не скрывается, а, наоборот, внятно и подробно каждый раз объясняется, остаются без ответа правоохранительных органов? Почему эти десятки миллиардов рублей и долларов, вращаемых как бы в безвоздушном пространстве подчиненными, знакомыми и друзьями Владимира Путина, никого в российском государстве не волнуют? Почему государственный аппарат не исследует с микроскопом платежки и счета, договоры и офшоры, а старательно делает вид, что ничего не происходит? Почему не публикуются многосотстраничные доклады с результатами официальных независимых от власти расследований, где дается объяснение происхождению каждой копеечки, каждого стула и травинки, что в Геленджике, что в имении с пресловутым домиком для уточек, что в усадьбах на Рублевке и особняках в центре Москвы?

Почему автор в упор отказывается видеть, что Алексей Навальный и все его единомышленники последовательно выступают за демократический путь развития России, за честные свободные выборы с допуском всех политических сил, с равным доступом к финансированию и СМИ? Что именно это и только это он и предлагает. Конечно, Ринат Айсин, это не ваш «демократический путь», не выборы без выбора, которыми двадцатый год потчует русский народ захватившие власть в стране чиновники. Менять что-то, «находясь внутри власти, являясь его составляющей», не претендуя на власть, на коренные системные изменения, а слившись в экстазе с антиконституционной путинской вертикалью — каждому ясно, что к демократии это никакого отношения не имеет.

Почему автор, прекрасно зная, что партию Навального власть сознательно не регистрирует уже десяток лет, что к выборам на пушечный выстрел не допускает ее активистов, преследует их, сажает под любыми предлогами, тем не менее обвиняет в нежелании участвовать в парламентской работе?

Очень неприятный ответ на все эти закономерные вопросы напрашивается сам собой... И ответ этот сформулировал сам автор — Ринат Айсин, член партии Единая Россия с 2002 года. Расчеловечивание власти.

Ну, не могут живые люди на полном серьезе без зазрения совести проделывать с Россией то, что они творят двадцать лет. Не могут на голубом глазу нести подобную пургу. Не могут называть демократией авторитарное убожество, цинично оправдывать путинский обнулеж, обманное, через колено повышение пенсионного возраста, княжество в Геленджике, домик для уточек, отмену выборов и референдумов, лишение граждан их неотъемлемых конституционных прав, беззаконие, воровство, репрессии и политические убийства. Любого и каждого спросите, ответ будет один: «Не по-людски это». И не Навальный тому виной. Вы, Ринат Айсин, сами. Все сами...